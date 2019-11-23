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رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:28 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
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يستعد رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي، لعقد جلسة هامة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي الجلسة، من أجل حرص عبدالحفيظ على تهنئة اللاعب بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وحسم موقفه النهائي من البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء.

وحسم رمضان صبحي، موقفه مسبقًا حيث يرغب في العودة للإحتراف الخارجي مرة أخرى، خاصةً في ظل تلقيه العديد من العروض وظهوره المميز خلال بطولة الأمم الإفريقية.

وكان رمضان صبحي كلف وكيل أعماله، بمناقشة العروض المقدمة له من أجل اتخاذ خطوة الإحتراف مجددًا، ورغبته في عدم الاستمرار بالدوري المصري.

ويمتلك صبحي، ثلاث عروض خارجية على رأسها عرضًا من فيورنتينا الإيطالي وأودينيزي الإيطالي، وفريق وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث يتصارع الثلاثي على التعاقد مع أفضل لاعب ببطولة الكان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يلعب في صفوف الأحمر معارًا من صفوف هيدريسفيلد تاون الإنجليزي، لمدة عام.

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إنهاء الصفقة لصالحه وشراء عقد اللاعب، إلا أن المقابل المادي الضخم ورغبة اللاعب بالاحتراف، تحول دون إستمراره بالقلعة الحمراء.

وتوج رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، وحصل على لقبها منتخب الفراعنة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.
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الكلمات المفتاحية

هيديرسفيلد نادي الاهلي رمضان صبحي امم افريقيا تحت 23 سنة المنتخب الاوليمبى الأهلي اخبار الرياضة

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