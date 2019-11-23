ظاهرة مجتمعية من بعد ثورة يناير: صابرين والحجاب: ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

شهيرة النجار





شهيرة تخلت عنه قبل عام ثار الناس عليها فتعللت أنه بدون قصد ثم خلعته مع سهير رمزى منذ شهور





فريدة سيف النصر أولى الخالعات بحجة "مش لاقية آكل" وعادت فى مسلسل "العائلة"





سيدات مجتمع ورئيس أنرويل خلعنه





سيدات مجتمع ورئيس أنرويل خلعنهلا يمكن أن أكون مبالغة إذا قلت إن ظاهرة خلع الحجاب فى مصر زادت بعد ثورة يناير بشكل جنونى وقد وجدت حولى عددا كبيرا من المعارف لا يمكن أن أطلق عليهن صديقات حميمات قد تخلين عن الحجاب من بعد ثورة يناير حتى الشهر الماضى تقريبا كان بعضهن يرتدى حجابا كبيرا تم تقصيره لحجاب أصغر ثم بونيه ثم فجأة تم خلع الحجاب وأخريات بكامل زينتهن وملابس ضيقة وكامل الميكاب ونصف الشعر مصبوغ والإيشارب على ربع الرأس والصدر عار يتدلى منه العقود والسلاسل وحمالات الصدر التى تجعل الصدر ممتلئا مثل الراقصات هؤلاء بالطبع لا أعتبر ملابسهن حجابا خلعنه أم ظللن على هذه الصورة وهذا الشكل فهن بدون حجاب.





وجدت معارف حولى تخلين عن الحجاب بعدما كان المظهر والتعنت فى إصدار الأحكام الدينية شديدا بل منفرا ومن أكثر من وجدتهن يتخلين عن الحجاب حولى ثلاث طوائف الأولى سيدات فوق الخمسين من العائلات الكبرى بعدما قمن بتخفيض أوزانهن ووضع لمسات التجميل على وجوههن والطائفة الثانية سيدات كن بمدارس أجنبية وكانت تلك المدارس ضعيفة ومازالت فى إعطاء جرعات الدين واللغة العربية فإن من اليسير أن تتلقفهن أيادى الداعيات الإخوانيات فى الأندية الكبرى والتجمعات أما الطائفة الثالثة فهى غالبا من المطلقات ووجدت كثيرات منهن حتى لو أننى حسب تقديرى لمن حولى كنت أعرف عشر سيدات فإن من بينهن نسبة خمس سيدات تخلين عن الحجاب مطلقات وكبيرات بالسن وبنات مدارس أجنبية قديما، ويأتى السؤال الأهم ما سر هذا الأمر الآن وهل خلع الحجاب مرتبط بسقوط ورقة التوت عن جماعة الإخوان ونسائها اللائى كن ومازلن يوزعن الداعيات المدربات لديهن بالمدارس والجامعات ومساجد الكليات والأندية وكان نشاطهن سابقا على الشريحة البسيطة والمتوسطة لكن تم التطوير وغزو شرائح أبناء الأثرياء فى الجامعات الخاصة والمدارس الأجنبية والأندية الاجتماعية ذات الشريحة الأعلى. نعم فمن اليسير إقناع وتشكيل بنات الطبقات العالية خريجات المدارس والجامعات الأجنبية لأنهن لم يتلقين فى الأساس جرعات تعليم لغة عربية وأصول دين على أصولها فمع أول درس تبدأ العجينة فى اللين ويسهل التشكيل مثل الصلصال وهذا له ذنب كبير واقع على وزارة التعليم التى طالبتهم مرارا وتكرارا أن يجعلوا مناهج خاصة باللغة العربية والدين للمدارس الخاصة ولكن بطريقة أبسط وأقل دون أن يستجيب لى أحد والنتيجة أجيال مسخ أصبح من اليسير تلقفها وملء أذهانها بفكر متطرف عنيف. نعود لأمر الحجاب وأكرر أن شريحة فتيات الطبقات العالية ماليا وتعليميا هى الأسهل فى ذلك عن شريحة الطبقة تحت المتوسطة بالكليات العامة لأن الشريحة الأخيرة تجيد الإطلاع على أمور الدين من خلال كتب المدرسة باللغة العربية وغالبيتهن كليات جامعة الأزهر فإذا أرادت داعية إقناع فتاتين من كل شريحة ستجد الاستجابة سريعا من الفتاة ذات الطبقة العلمية والمالية والاجتماعية الأعلى مقارنة بالشريحة الأخرى، فتلك الطبقة تتشوق لمعرفة أصول دينها وتجد تخبطا شديدا ولا تجد من يرشدها وهذا ما لعبت عليه الجماعات الإسلامية داخل مصر منذ سبعينيات القرن الماضى وكانت ذروة مجدهم مع حجاب فنانات شهيرات فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى.





1- البداية شمس البارودى وتلتها راقصات كثيرات هالة الصافى وسحر حمدى وزيزى مصطفى





واستهدفت الجماعات الإسلامية فى مصر من أجل نشر فكرها الفنانات خاصة الشهيرات منهن لأنهن بالنسبة للفتيات قدوة وكانت البداية مع الفنانة المعتزلة شمس البارودى والتى أحدث قرار اعتزالها وحجابها ضجة فى العالم العربى خاصة أنها ارتدت الحجاب فى قمة مجدها الفنى وقتها ولازالت للآن نموذج للأنوثة الطاغية وقد مثلت أفلام إغراء كثيرة أحدثت دويا. كفاية بس نقول «حمام الملاطيلى» لتتوالى أسماء فنانات مثل هناء ثروت وراقصات ارتدين الحجاب كانت أشهرهن وقتها الراقصة سحر حمدى والتى كانت أشهر راقصة بشارع الهرم ثم نجمة الرقص الشرقى سهير زكى وزيزى مصطفى ثم هالة الصافى والتى افتتحت مجموعة مدارس بعد ذلك وتردد أن قصة الراقصة والسياسى التى جسدتها نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد مقتبسة منها ولكن بلبلة نفت ذلك جملة وتفصيلا وقالت إن وحيد حامد خشى أن ينسب أحد تلك القصة لذاته فكتب مقدمة الفيلم أنه لا يمت للواقع بصلة ومن تعتقد أن الفيلم مأخوذ من قصة حياتها فهو غير حقيقى ومن خيال المؤلف.





2- اعتزال ياسمين الخيام ومجموعة فنانات السبعينيات





جاءت مرحلة اعتزال المطربة ياسمين الخيام وهى فى قمة مجدها الغنائى ومعها الفنانة شهيرة والتى كانت قد تألقت فى بطولات تليفزيونية قبل الاعتزال تلتها سهير رمزى والتى كانت صاروخ السينما لكنها اعتزلت بعدما انطفأت عنها الأضواء ولم تعد فى قمة بريق السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى وامتلأ وزنها تلاها الراحلة شادية بعد أغنيتها الأشهر خد بإيدى والتى أحدث خبر اعتزالها وحجابها دويا شديدا رغم أنها كانت فى مرحلة متقدمة من العمر ولكن حجاب شادية وتجمعاتها التى اشتهرت بها مع شهيرة وسهير رمزى وياسمين الخيام أحدث صدى شديدا خاصة أن الراحلة شادية كان لها أغان دينية فى شبابها مثل اللهم اقبل دعايا وقد صورتها الفنانة شهيرة بحجاب ورداء أبيض بصوت شادية وكانت تقريبا شهيرة المتحدث شبه الرسمى لشادية مما يعطى انطباعا أن مجموعة المعتدلات المحجبات لهن عالمهن الخاص.





توالت الأسماء سهير البابلى ونورا ولكن كان قرار اعتزال وحجاب نورا وقتها بسبب زواجها ثم فريدة سيف النصر ورغم أن الأخيرة لم يكن لها ذات شهرة ولا تاريخ السابقات إلا أنها كانت أولى العائدات من الحجاب.





3- ذروة حجاب المذيعات فى عام 2000 والتراجع بدأ من بعدها





وكان قرار تخلى فريدة سيف النصر عن الحجاب وظهورها فى عمل درامى فى تسعينيات القرن الماضى وهو مسلسل العائلة له أثر سلبى على مسيرة فريدة ذاتها حيث عادت ممتلئة الوزن متغيرة الملامح وبدأت تعلو دعوات خفية أن اللعنة حلت عليها عندما خلعت الحجاب وقالت وقتها سيف النصر أنها خلعت الحجاب لأنها تريد أن تعمل والمنتجون يرفضون الاستعانة بها وهى لم تعد تجد مالا فماذا تفعل وهى لا تجيد غير التمثيل وقتها ارتدت الحجاب صابرين وعدد من الممثلات الشابات الصغيرات وقتها مثل ميار الببلاوى وميرنا المهندس رحمها الله وكان وقتها الكلام الذى يتردد أن كل ممثلة تعتزل وترتدى الحجاب خلفه زيجة من ثرى عربى ومبالغ مالية فى حين تجد أخبارا من نوعية لا أنام وأشعر أن أحلام القبور تطاردنى ولم أشعر بالراحة إلا بعد ارتداء الحجاب ذات التصريح الذى أصدرته كثيرات لا داعى لذكر أسمائهن هن ذاتهن اللائى خلعن الحجاب وقلن شعرن بالاكتئاب. وبدأت مع تزامن حجاب الممثلات حجاب بعض المذيعات بقنوات الدولة الرسمية والقنوات الإقليمية وقتها بلغت ذروتها فى بداية عام 2000 حتى إن بعض مذيعات القناة الخامسة بالإسكندرية رفعن دعوى قضائية فى القضاء الإدارى بعد منعهن من الظهور على الشاشة ضد وزير الإعلام وقتها صفوت الشريف وكسبنها وكن 5 مذيعات ورغم أنهن كسبنها إلا أن الوزير وقتها رفض تطبيق الحكم الصادر فقمن بالاتصال ببعض أعضاء مجلس الشعب لعمل استجواب لوزير الإعلام ومع الضغط الإعلامى وإيه وإيه وافق لهن الوزير على الظهور ولكن فى برامج خدمية وليس برامج منوعات وعلى مضض فى هذه الأثناء تخلت بعضهن من المذيعات عن ارتداء الحجاب وعادت لزيها العادى ولم يتبق من هؤلاء إلا اثنتان من مذيعات الإسكندرية والباقى خلعن الحجاب آخرهن غادة الطويل زوجة الشاعر الغنائى عماد حسن ولا ننسى أن أول مذيعة ارتدت الحجاب وكانت داعية ومازالت هى كاميليا العربى شقيقة زوج هناء ثروت الفنان محمد العربى الذى شقيقه وجدى العربى كان داعما للإخوان وقت الحكم لهم. وتمر الأيام وترتدى جيهان نصر الحجاب بعدما كانت نجمة وفتاة أحلام مرحلة أواخر التسعينيات ليصبح حجاب الفنانات خاصة الشابات مرتبطا بالزواج من ثرى عربى ومهر ملايين وكنا وقتها لا نسمع عن رقم المليون صحيح هناك فنانات اعتزلن دون حجاب مثل شيرين سيف النصر لكنها عادت مع الزعيم عادل إمام فى فيلم أمير الظلام وما بين خلافات على زواج من مدحت صالح على نشوب خلافات مع راقصة وقتها اختفت من جديد لتكمل حنان ترك الأمر بارتداء الحجاب.





4- مجتمع فنانات بالحجاب





وتجمع عدد من الفنانات المعتزلات وأصبح لهن مجتمعهن الذى يدور حولهن فكلما ارتدت نجمة شهيرة الحجاب هللن الله أكبر ولله الحمد، يخرجن مع بعضهن البعض وعندما يتم التواصل مع فنانة معتزلة وتجرى حوارا لا تنسى ذكر وشكر الفنانات السابقات لها فى الحجاب وكيف أنهن ساعدنها كثيرا على الالتزام تجد شلة الفنانة شهيرة فيها سهير رمزى وسهير البابلى وأحيانا نورا ومعهن صابرين وياسمين الخيام وبعض سيدات المجتمع صبورة والدة محمد سامى المخرج والشقيقات دودا وجى جى حسنى شقيقات المنتج عادل حسنى وبعدها انضممن لهن بوسى شلبى ورجاء الجداوى وإلهام شاهين وبوسى ورغم أن الأخيرات بدون حجاب لكن ارتباطهن ببعضهن وخروجاتهن غالبيتها معا رغم ارتباط شهيرة وسهير رمزى ببعضهن بشدة وعندما تجد زفافا أو ندوة تجد تلك المجموعة مع بعضها البعض منضم لهن سهير شلبى ولكن ليس كل وقت.





5- حجاب سهير رمزى الملون ثم خلع شهيرة الحجاب ثم العودة ثم خلع الصديقتين





وفجأة قررت سهير رمزى منذ سنوات العودة للتمثيل بالحجاب وتحصل على نص درامى وفجأة تظهر سهير رمزى مبهرة مجتمع المحجبات فكانت سباقة فى أفلام السبعينيات بأحدث صيحات المايوهات والسواريهات والبواريك والهوت شورت كانت سباقة أيضا فى زى المحجبات على الشاشة بملابس وألوان وتصاميم كانت صادمة لهن وجعلتها أيقونة لهن وظهرت سهير رمزى بالبرامج التى تلت أعمالها الدرامية بالحجاب تتحدث عن ملابسها. ثم تلتها الفنانة سهير البابلى تمثل بالحجاب وأخبار تسريبات من كواليس التصوير سهير البابلى ترفض تقبيل الممثل فلان الذى يقوم بدور ابنها ليه يا جماعة؟.. لأنه ليس ابنها فى الواقع وحرام ماشى حرام حرام تمر الأيام ويبدأ الحجاب الملتزم للفنانات الطويل يتم تقصيره وفجأة أصبح صغيرا وبالألوان وبإكسسوار طب مش كان فيه تصاريح أن الحجاب المبهرج اللافت للنظر وكمان عليه خمسة كيلو مكياج حرام أيضا لأنه لافت للنظر؟ إحنا مالنا فجأة الحجاب عند بعضهن أصبح إيشاربا صغيرا والرقبة ظاهرة فجأة الإيشارب الصغير أصبح بونيه ونصف الشعر متدليا منه ومصبوغا والمكياج حتى كانت انتقادات الناس على السوشيال ميديا للحاجة شهيرة وسهير رمزى فى طريقة ملابسهن للحجاب ولكن يبدو أن الحاجة شهيرة التى تبلور شكلها فى الملابس الملائكية البيضاء وهى تؤدى اللهم اقبل دعايا لشادية كانت تفكر فى التخلى عن الحجاب منذ سنوات لماذا؟ لأنها فى تجمعاتها بالساحل الشمالى قبل سنوات كانت تنشر على الفيس بوك بعض الصور بدون حجاب حتى كانت أزمة ظهورها بدون حجاب قبل عام تقريبا وثار الناس مما اضطرها لتقول إن الصورة لها من كواليس ديفيليه وقعدة كان فيها الصديق هانى البحيرى وكان معظم المحجبات بالمكان قد تخففن والصورة من الكواليس وهى لم تظهر رسميا بدون حجاب وصدر البيان مطول قد كده حتى كان منذ 3 أشهر تقريبا أجد الثنائى شهيرة وسهير رمزى بدون حجاب وبكامل أناقتهما فلم تحدث تلك الضجة التى ثارت قبل عام لكن بيان شهيرة قبل عام كان للتهدئة لأن الأمر كان صادما.





6- صابرين من الحجاب نادانى للباروكة حجاب لربنا مش هيحكم على حد عشان طرحة!





أما صابرين التى ارتدت الحجاب وزاد وزنها وتصريحات ربنا هدانى والتمثيل حرام ثم العودة للتمثيل بالحجاب لأنها حسب تصريحاتها الموجودة تريد الإنفاق على نفسها وأولادها ثم بعد ذلك التمثيل مش حرام ظهرت صابرين بالحجاب ثم بالإيشارب ثم فجأة تصدم الناس بتصريحها، عندما صورت مسلسل شيخ العرب همام مع يحيى الفخرانى وظهرت بالباروكة وقالت إن هذا ليس شعرها وطالما شعرها الحقيقى مغطى إذن هذا الشعر المستعار حجاب والرقبة ظاهرة عادى والمكياج عادى ومعنى هذا أن كل اللائى يرتدين الباروكة محجبات، وهى بالمناسبة موضة منذ سنوات وكان عز مجد الباروكة فى الستينيات والسعبينيات فهن محجبات!





ما علينا مثلت وطلعت التصريح أبو باروكة وظهرت فى أعمال أخرى مثل فيلم أحمد حلمى بباروكة حتى كان هذا الأسبوع وهى متخلية عن البونيه وصبغت شعرها باللون الأصفر ومكياج خفيف وخلع الحجاب لا أدرى الناس ليه مصدومة فمنذ ارتدائها للباروكة فى شيخ العرب همام وهى قد تخلت عن الحجاب ربما أنها خرجت تبكى على الهواء فى أحد البرامج مبررة أنها كانت تشعر بالاكتئاب ونفسيتها سيئة لذا خلعت الحجاب وكلامها أن الله يحكم على الشخص لمجرد أنه واضع إيشارب على رأسه أم لا طبعا أنا لست عالمة دين لكن معروف أن الحلال بين والحرام بين هذا أولا أما ثانيا لما تصر السيدة صابرين وغيرها من الفنانات اللائى تحجبن ثم خلعن الحجاب على تبريرات للحجاب وقيادة الناس وتبريرات للخلع؟ مؤكد الصدمة ليس من خلع إيشارب فهن لن ينقصن أو يزدن شيئا بالمجتمع ولكن الصدمة أنهن مشهورات ودائمات تكرار وتبرير أى خطوة يخطونها.





7- رانيا علوانى وتاكى وجزايرلى خالعات أيضا





صابرين ليست الأولى كما هو مكتوب ولن تكون الأخيرة وليس مجتمع أهل الفن هو وحده الذى ارتدت فيه سيدات الحجاب وخلعنه بعد ذلك فتوجد رانيا علوانى السباحة الشهيرة وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى، ورانيا الجزايلي عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج بالإسكندرية، وزينب الغزالى الشهيرة بزينب تاكى رئيس الأنرويل الأسبق والقائمة كبيرة وطويلة لكن الصدمة بالنسبة لى بالنسبة لبعض خالعات الحجاب أنهن ينتقلن للنقيض يعنى من طويل والتزام شكلى يصل لحد التعنت لميكرو وقصير ومايوهات الصدمة تأتى فقط من هنا أما خلاف ذلك «فأنا مع قاعدة أنت حر ما لم تضر».



