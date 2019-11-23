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نانسي عجرم تهنئ منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الإفريقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:20 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
رانيا ماهر
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حرصت الفنانة نانسي عجرم، على تهنئة المنتخب الأوليمبي المصري، بفوزه بكأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت نانسي: "ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ ملوك الجدعنة يا أبطال."

وقد أشعلت مؤخرا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث صورها من خلال حفلها الغنائي الأخير، ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "instagram".


ظهرت نانسي عجرم في الحفل بصور رائعة وفستان مميز ذو لون أصفر جذب الأنظار إليها، وتصفيف الشعر ويفي ناعم، وماكياج برونزي مميز زاد من جمالها.

حفل نانسي عجرم في "قبرص"

علي صعيد أخر تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة قبرص، تقدم من خلاله مجموعة من أجمل أغانيها،
و يقام الحفل في فندق "كراتوس" في وسط العاصمة القبرصية، ذلك يوم الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، في خطة مكثفة لها بعدة دول مختلفة لإقامة حفلات غنائية في ختام حفلات الصيف.

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