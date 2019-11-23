اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 23-11-2019.. سعر الكتكونت يبدأ من جنيهين

اسعار الفراخ البيضاء اليوم





استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، وسجلت أسعار بورصة الدواجن في مصر في الاسواق المصرية حالة من التراجع خلال تعاملات اكتوبر الماضي لتعاود معدلاتها الطبيعية منذ بعدياة الشهر الجارة حيث سجل سعر كيلو اللحم الابيض في الاسواق المحلية اليوم نحو 23 جنيها للمستهلك على ان يكون السعر من المزرعة نحو 20 جنيها ، ونرصد اخر تحديثات اسعار الفراخ اليوم في السوق المحلى وجاءت على النحو التالى:





اسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم السبت

بعد استقرار اسعار الفراخ في السوق خلال بدابة الاسبوع الجارى تراوح سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيها في اسواق التجزئة للمستهلك ، بينما سجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 29 جنيها من المزرعة على ان تصل للمستهلك بنحو 34 جنيها للمستهلك، فيما استقر سعر البط في السوق المحلى اليوم فسجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه.





أسعار الكتاكيت في السوق المحلى اليوم