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اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 23-11-2019.. سعر الكتكونت يبدأ من جنيهين
السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، وسجلت أسعار بورصة الدواجن في مصر في الاسواق المصرية حالة من التراجع خلال تعاملات اكتوبر الماضي لتعاود معدلاتها الطبيعية منذ بعدياة الشهر الجارة حيث سجل سعر كيلو اللحم الابيض في الاسواق المحلية اليوم نحو 23 جنيها للمستهلك على ان يكون السعر من المزرعة نحو 20 جنيها ، ونرصد اخر تحديثات اسعار الفراخ اليوم في السوق المحلى وجاءت على النحو التالى:
اسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم السبت
بعد استقرار اسعار الفراخ في السوق خلال بدابة الاسبوع الجارى تراوح سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيها في اسواق التجزئة للمستهلك ، بينما سجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 29 جنيها من المزرعة على ان تصل للمستهلك بنحو 34 جنيها للمستهلك، فيما استقر سعر البط في السوق المحلى اليوم فسجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه.
أسعار الكتاكيت في السوق المحلى اليوم
سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار البيض في الاسواق اليوم
سجل سعر كرتونه البيض الأحمر يتراوح سعره ما بين 36.50 جنيه مصري إلى 37.00 جنيه، فيما سجل سعر كرتونه البيض الأبيض يتراوح ما بين 35.00 جنيه مصري إلى 35.50 جنيه، وسجل سعر كرتونه البيض البلدي يتراوح ما بين 36.00 جنيه مصري إلى 36.50 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم رومي أبيض يبلغ نحو 43 جنيه ، فيما سجل سعر كيلو لحم رومي برونزي يبلغ نحو 40 جنيه .
توقعات اسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم
أشارت تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع اسعار الدواجن في الأسواق خلال فصل الشتاء وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج في فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف حيث تتطلب الدواجن عناية اكبر خلال هذا الفصل .
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