شرطة السياحة تضبط شخصا بحوزته 28 قطعة أثرية بقصد الإتجار بالمنيا



تمثال من البازلت الأسود لسيدة على قاعدة بطول 50 سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعونى.



تمثال من الحجر الجيرى لآدمى على قاعدة بطول 35 سم يرجع للعصر اليونانى الرومانى.



تمثال من البازلت الأخضر لآدمى على قاعدة بطول 10سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعونى.



عدد (25) عملة معدنية مختلفة الأحجام ترجع للعصر الرومانى.



بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعها.



بعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى آثار المنطقة أفادت بأثريتها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من القبض علي أحد الأشخاص (مزارع - مُقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا)، بحيازته بعض القطع الأثرية بمزرعة ملكه بقصد الإتجار والتربح منها.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة تنسيقًا مع مديرية أمن المنيا لتفتيش المزرعة المُشار إليها، أسفرت عن ضبطه، وبحوزته (عدد 28 قطعة أثرية) وذلك على النحو التالى: