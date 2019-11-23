ضبط السائق المتهم بإشعال النيران في زميله بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط السائق المتهم بحرق زميله بسبب خلافات بينهما ببلبيس.



وكان مستشفى بلبيس العام، استقبل شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، يعمل سائق، مصابا بحروق بنسبة 20% في الوجه والصدر والذراعين، وإتهم زميله "محمود س م" بسكب البنزين عليه لخلافات بينهما.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي بلبيس العام بوصول" تامر أ" 25 سنة مقيم دائرة المركز مصابا بحروق بنسبة 20 % في الوجه والصدر والذراعين، وإتهم زميل معه في العمل بإحداث إصابته لخلافات بينهما في العمل.



وتم إجراء الإسعافات الأولية له داخل مستشفي بلبيس، وحجزه بقسم الحروق، فيما تم ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 49868 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.