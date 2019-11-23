الأجهزة الأمنية بأسيوط تنجح فى الصلح بين إحدى العائلات بالقوصية

استمرارا لدور وزارة الداخلية في نشر السلام والامن بين المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، فى عقد جلسة صلح بين أطراف إحدى العائلات بناحية قرية بنى صالح بدائرة مركز شرطة القوصية فى النزاع القائم بينهم.



