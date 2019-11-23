«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة توتنهام ضد وست هام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت bien Tottenham رابط مباشر متعدد match jose

لضغط علي سيسوكو في وسط ميدان توتنهامالضغط علي سيسوكو في وسط ميدان توتنهام

بعد مرور خمسة عشر دقيقة أصبح ديلي ألي بالنزول لمنطقة وسط الميدان من أجل تحريك الأطراف وتسهيل خروج الكرة وذلك بالطبع أمر منطقي ومتوقع وبالفعل كان تحرك ديلي ألي في منطقة عامل هام للغاية في إيجاد حل لمشكلة خروج الكرة من الخلف للأمام بالإخص أن ديلي ألي يجيد التحرك بين الخطوط أيضاً ندومبيلي اللاعب الفرنسي كان لدية دور كبيرة في حل تلك المشكلة الفنية وبالتالي بدأ توتنهام يصل بسهولة لمنطقة جزاء شيفيلد يونايتد.





تحركات ديلي ألي في وسط الميدانتحركات ديلي ألي في وسط الميدان

كيف واجة كريس وايلدر الإنتفاضة الهجومي لفريق توتنهام ؟ كالمعتاد كريس وايلدر أعتمد علي الكثافة العددية وبالتالي أصبحت عملية الأختراق من العمق بالغة الصعوبة لذلك أضطر ماوريسيو بوتشيتينو أن يعطي أدوار هجومية للظهيرين بن دافيس وسيرجي أورير ولكن أيضاً كان هناك صعوبات كبيرة لدية توتنهام في الأختراق من الأطراف وبالتالي أصبحت سيطرة توتنهام علي الكرة التي قد وصلت إلي 62% سيطرة سلبية لذلك يمكن أن نقول كريس وايلدر قد تفوق بشكل كبير علي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بالإخص في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين توتنهام وشيفيلد يونايتد.





بالطبع مواجهة الليلة ستكون مختلفة في ظل القيادة الفنية الجديدة لفريق توتنهام ولكن السؤال الأن هل جوزية مورينيو هو الأنسب لتولي المهام الفنية لفريق توتنهام ؟ يمكن أن نقول أن جوزية مورينيو في حاجة للعودة إلي الساحة التدريبية وذلك بعد أن أقيل من مانشستر يونايتد وتشيلسي لذلك مورينيو يعيش في أزمة بدون أدني شك بالإخص أن ليس هناك رغبة حقيقية من جانب أحد الفرق الكبري للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي لذلك توتنهام يعتبر فرصة ذهبية بالنسبة مورينيو للعودة وبقوة إلي الساحة التدريبية أما بالنسبة توتنهام فهي تعتبر أيضاً فرصة ذهبية بالتعاقد مع مدرب بحجم جوزية مورينيو يمتلك خبرات كبيرة قادرة علي إنتشال الفريق من النتائج الكارثية.



