شاهد.. كيف تحولت ملامح ميرهان حسين إلى فيروز؟

أعرب الفنانة ميرهان حسين، عن حبها الشديد للرسم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث قامت ميرهان، بنشر مقاطع فيجيو جديدة لها، ظهرت في الفيديو وهي تضع مكياجًا على وجهها، وقامت بتحويل ملامحها إلى ملامح الفنانة فيروز، وعلقت على الصورة قائلة :" طول عمري بحب الرسم خصوصا رسم الأشخاص، تقريبًا كل حد من صحابي عندهم رسمة أنا راسماهم، و راسمة ماما و بابا و أخواتي و نفسي، و معظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي أنا اللي عاملاها، الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش، إيه رأيكو عرفت أرسم وش فيروز على وشي ؟؟"،وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل محبيها.



مشاركة ميرهان فى قيد عائلى



ومن الجدير بالذكر، أن ميرهان حسين شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي"، والمسلسل بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، ومن إخراج تامر حمزة، تأليف ميشيل نبيل.



مشاركة ميرهان فى دراما رمضان



يشار أن ميرهان خاضت السباق الرمضانى الماضى بمسلسلين هم "علامة إستفهام"، "بركة، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.