عاجل.. الأهلي يحسم مصير جونيور أجايي من مباراة الجونة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في مبازاة الجونة بعدما تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية خلال ودية الاتصالات الثلاثاء الماضي.



وقال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأحمر إن جونيور أجايي لاعب الفريق تعافي من الإصابة الأخيرة التي لحقت به وبات جاهزا للمشاركة في لقاء الجونة المقرر إقامته بعد غد الاثنين على ملعب الأخير في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وكان أجايي قد تعرض لإجهاد عضلي الخفيف في مباراة الاتصالات الودية الأخيرة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو من ضربة جزاء.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة