بدون راحة.. ثلاثي المنتخب الأوليمبي في تدريب الأهلي



أضاف أن رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي سيتواجدون في المران اليوم مباشرة نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وبات من المنتظر أن يخضع الثلاثي لمران استشفائي خفيف في مران الفريق اليوم بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام الثلاثي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي في التدريبات الجماعية عقب نهاية مهمتهم مع المنتخب الأولميبي والتتويج بلقب أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام.وقال عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ثلاثي المنتخب الأولمبي ينتظم في مران الفريق اليوم السبت بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها منتخبنا أمس بعد الفوز علي كوت ديفوار 2-1 و تأهل إلي أولمبياد طوكيو 2020 .