Advertisements
Advertisements
Advertisements

أشرف صبحي يشكر متطوعي وزارة الشباب ويعد بتكريم لائق للمنظمين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
Advertisements
المتطوعون
المتطوعون
آية حمروشي
Advertisements
وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لجميع أعضاء اللجنة المنظمة والمؤسسات والهيئات التى ساهمت فى نجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت ٢٣ سنة المؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ والتى استضافتها مصر خلال الفترة من ٨ حتى ٢٢ نوفمبر الجارى وتوجت بتأهل المنتخب المصرى للاولمبياد وحصوله على لقب البطولة عقب فوزه فى المباراة النهائية على نظيره الإيفوارى.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الجميع كان على قدر المسؤولية ويأتى فى المقدمة متطوعي وزارة الشباب والرياضة والذين لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم وخبراتهم للمساهمة مع اللجنة المنظمة للبطولة فى إظهارها بالشكل الذي يليق بسمعة مصر العالمية وريادتها القارية.

وفى نفس السياق وجه صبحى شكره لشركة تذكرتي وشركة بريزينتشن والشركة الإفريقية التى تولت تأمين الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكافة المنافسات داخل الاستادات وخلال المباريات.

وصرح بأنه سيتم التنسيق خلال الأيام القليلة القادمة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة لعمل تكريم لجميع من ساهم فى تنظيم ونجاح البطولة الأفريقية ليصبح بذلك تقليدًا دائما وأحد آليات العمل المستمرة بمنظومة الرياضة المصرية تعنى بتكريم لائق لكل من يساهم فى رفع علم مصر عاليا خفاقا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ومنظمين ومؤسسات فضلا عن الكوادر الشبابية المتطوعين في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة امم افريقيا المنتخب الاوليمبى اخبار الرياضة

أخبار تهمك

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 14 ساعة

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 19 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة: بطولة أحمد علي الدولية لكمال الاجسام تحوز اهتمامنا

وزير الشباب والرياضة يتفقد منطقة "باحة أبوالهول" المحتمل إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية بها

"أبو زهرة" يستقبل وزير الشباب والرياضة فور وصوله بورسعيد

وزيرا الرياضة والصحة يتفقدان استاد القاهرة

قبل انطلاق الكان.. 2900 متطوع بالأمم الأفريقية يلتقون بوزير الشباب

وزير الشباب ومحافظ السويس يكرمان منسقى المجموعة الخامسة للأمم الأفريقية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status