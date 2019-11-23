ميسي يروي أصعب وأسعد لحظاته مع برشلونة

روى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن أفضل لحظاته وذكرياته مع النادي الكتالوني خلال مسيرته الكروية.





وقال ميسي في تصريحات اليوم :"نهائي الأبطال في روما أفضل ذكرياتي، وقتها لم أكن أعرف ما إذا كان هذا الفوز باللقب سيتكرر مرة أخرى أو لا، ولحسن الحظ كررنا الفوز بلقب البطولة، كان نهائيا رائعا ضد مانشستر يونايتد".





وأشار :"سر الفوز بالحذاء الذهبي، هو الفريق، قلت دائما أن الكرة الذهبية مهمة لغرفة الملابس كلها، ولكن الحذاء الذهبي أكثر من ذلك بكثير، الأمر يتعلق بصنع الأهداف، وبدون زملائي سيكون من الصعب أن أسجل الأهداف".





وأضاف :"تغيير مركزي من اليمين إلى مهاجم وهمي، مع جوارديولا، كانت نقطة تحول مهمة في مسيرتي الكروية".









وتابع :"لقد كان التغيير الذي تأقلمت معه بكل سهولة، وكنت أفضله كثيرا، لأنني كنت ألعب دائما في هذا الموقع كطفل".









وأردت :"أول مباراة لي في هذا المركز، كانت في سانتياجو برنابيو، اتصل بي جوارديولا، واخبرني أننا سنلعب بشكل مختلف ضد ريال مدريد، لأنه يريد الكثير من اللاعبين في الوسط، ليكون لدينا استحواذ أكثر، كان تغييرا مفاجئا حتى للخصم ريال مدريد، حققنا انتصارا تاريخيا وقتها.. هدفي الأول كان مميزا، حتى طريقة الاحتفال به، كنت أحب غرفة الملابس كثيرا".





وأشار :"رونالدينيو جعلني أكثر هدوءا منذ وصولي لغرفة ملابس الفريق الأول، كان رونالدينيو أول من عانقني، ووضعني تحت ذراعيه، ووجهني دائما، ليس هو فحسب، بل كل من في غرفة الملابس فعلوا هكذا".





ويستعد ميسي للمشاركة مع فريق برشلونة لمواجهة مضيفه ليجانيس اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



