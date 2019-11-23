جامعة حلوان تستضيف حسام هيكل الثلاثاء المقبل

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ندوة بعنوان "أسرار النجاح" يقدمها المهندس حسام هيكل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وذلك حرصا من جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية التثقيفية التي تساهم في صقلهم ثقافيا واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة.





تبدأ فعاليات الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي بعين حلوان.





حيث يعد حسام هيكل من الشخصيات المحبوبة لدى الشباب، لما يقوم به من تحفيز دائم لهم ودفعهم لتحقيق النجاح في كل المجالات والاعتماد على النفس وبالذات.



