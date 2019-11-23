رئيس قسم هندسة الطيران بجامعة زويل: إطلاق "طيبة 1" في مصلحة الدول الأفريقية



وأشار "عبدالله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن اطلاق هذا القمر سيساهم في تحسين مستوى خدمة الإنترنت والاتصالات على مستوى مصر بأكملها، وهذا سيفيد الأماكن النائية في مصر، ويمكن استخدامه في مجال مكافحة الإرهاب.



وأوضح أن "طيبة 1" سيغطي مساحات كبيرة من دول حوض النيل، حيث يعد ذلك في مصلحة الدول الأفريقية فالبنية التحتية بها ضعيفة، وستعتمد على الأقمار الصناعية بدلا من إنشاء شبكات أرضية من جديد.



قال الدكتور مصطفى عبدالله، رئيس قسم هندسة الطيران وعلوم الفضاء بجامعة زويل، إن مصر لها تاريخ في اطلاق الأقمار الصناعية، وهناك أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية، موضحًا أن قمر "طيبة 1" هو مخصص لأغراض الاتصالات.