أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || حبس ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية بتهمة التجسس



عاقبت محكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم السبت، ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية بالسجن 19 عاما بعد اعترافه في مايو بالتآمر للتجسس لحساب الصين.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الرقة



أفادت وسائل إعلام النظام السوري، اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تعتقل 46 شخصا انتقدوا العدوان على سوريا

