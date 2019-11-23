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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || حبس ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية بتهمة التجسس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
عاقبت محكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم السبت، ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية بالسجن 19 عاما بعد اعترافه في مايو بالتآمر للتجسس لحساب الصين.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الرقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أفادت وسائل إعلام النظام السوري، اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تعتقل 46 شخصا انتقدوا العدوان على سوريا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت تركيا، اليوم السبت، اعتقال 46 شخصًا على خلفية مزاعم بالترويج "لدعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالعملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

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قتلى وجرحى سوريا تركيا تجسس المخابرات الأمريكية الرقة اعتقالات أهم الأخبار أخر الأخبار أخبار عاجلة

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