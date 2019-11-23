حجز شقيقين تسببا في وفاة شاب خلال حفل زفاف بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بالشرقية، حجز عاطل وشقيقه لقيامهما بعمل مشروب مجهول، تم توزيعه في حفل عرس قرية كفر الباشا، مركز ديرب نجم، وتسبب في وفاة الشاب " أحمد العجمي"، وذلك لحين ورود تحريات المباحث.



وكانت نيابة ديرب نجم بالشرقية، قد قررت برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، بالتصريح بدفن جثة طالب جامعي، بعد إنتهاء الطب الشرعي من الصفة التشريحية، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الشخص المتسبب في تحضير مشروب العصير المقدم في حفل خطوبة بقرية كفر الباشا.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو، رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الزقازيق العام، يفيد وفاة" أحمد م ع ال" 22 سنة طالب جامعي، مقيم كفر الباشا، التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، دائرة مركز ديرب نجم، داخل المستشفي الجامعي، بعد 5 أيام من حجزه بالمستشفي، وتبين أن الوفاة نتيجة تناوله مشروب بيه سموم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6885 جنح القسم لسنة 2019



وأفاد أحد أقار المتوفي، أن الشاب كان رفقة عدد من شباب القرية في حفل عروس، وقام خال العروسة ويدعي" محمد إ ال ع" 30 سنة عاطل بتقديم مشروب مضاف عليه مواد كحلية غير معروفة، مما تسبب في وفاة الشاب وإصابة عدد من الحضور، وقامت قوة من الأجهزة الأمنية، من ضبط و"محمد السيد" 30 سنة عاطل وشقيقه" وليد السيد" 24 سنة، المتهمان بتصنيع العصير، ووأفاد مصدر أمني أن حتي الأن المحرر بشأن واقعة المشروب محضر وفاة حالة واحدة وليس 6 حالات كما أدعي بعض الأهالي.