Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الأساقفة اللاتينية ينعي المتنيح الأب جبرائيل حجازين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
نعى رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي، وأسرة البطريركية اللاتينية، أساقفة وكهنة وشمامسة ورهبانًا وراهبات ومؤمنين ينعون بالحزن المفعم بالإيمان ورجاء القيامة أخاهم الكاهن، ابن البطريركية اللاتينية، الأب جبرائيل ابراهيم الحجازين، الذي عاد إلى منزل الآب السماوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، تميّز فيها بالتقوى ومحبّة الله والناس، وفي السنوات الأخيرة بتحمّل الألم والمرض باتكال كامل على محبّة الله ورحمته الواسعة.

ويدعون جمع المؤمنين والأصدقاء للمشاركة في مراسيم الجنازة والوداع والعزاء، بحسب البرنامج التالي: اليوم، يسجّى الجثمان الطاهر في كنيسة الراعي الصالح في مركز سيدة السلام الساعة 1:30 بعد الظهر، ويقام القداس الالهي والصلاة الجنائزية الساعة 2:00 بعد الظهر، ويوارى الثرى في مدافن الكهنة في مركز سيدة السلام.

ويقبل العزاء: يوم السبت في قاعة مركز سيدة السلام لغاية الساعة 9:00 مساءً، ويومي الأحد والاثنين من الساعة 4:00 بعد الظهر لغاية 9:00 مساءً، في قاعة كنيسة اللاتين – الصويفية. ويقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين في كنيسة العذراء الناصرية للاتين - الصويفية، يوم الاثنين 25\11\2019 الساعة 4:00 بعد الظهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 15 ساعة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

موضوعات متعلقة

رؤساء كنائس الشرق الأوسط يعقدون اجتماعا مغلقا ببازيليك القديس بيقولا

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يعزي المدبر الرسولي في القدس

المدبر الرسولي للكنيسة اللاتينية يزور عددا من الجماعات الرهبانية في الجليل

المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين يحيي يوم الحج الوطني والمسيحي الجمعة المقبلة

كنائس الكاثوليك بالأردن تحيي يوم الحج السنوي إلى موقع المعمودية "صور"

الأنبا بموا يستقبل محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status