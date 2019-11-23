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رئيس الأساقفة اللاتينية ينعي المتنيح الأب جبرائيل حجازين
السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
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ماريان عيد
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نعى رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي، وأسرة البطريركية اللاتينية، أساقفة وكهنة وشمامسة ورهبانًا وراهبات ومؤمنين ينعون بالحزن المفعم بالإيمان ورجاء القيامة أخاهم الكاهن، ابن البطريركية اللاتينية، الأب جبرائيل ابراهيم الحجازين، الذي عاد إلى منزل الآب السماوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، تميّز فيها بالتقوى ومحبّة الله والناس، وفي السنوات الأخيرة بتحمّل الألم والمرض باتكال كامل على محبّة الله ورحمته الواسعة.
ويدعون جمع المؤمنين والأصدقاء للمشاركة في مراسيم الجنازة والوداع والعزاء، بحسب البرنامج التالي: اليوم، يسجّى الجثمان الطاهر في كنيسة الراعي الصالح في مركز سيدة السلام الساعة 1:30 بعد الظهر، ويقام القداس الالهي والصلاة الجنائزية الساعة 2:00 بعد الظهر، ويوارى الثرى في مدافن الكهنة في مركز سيدة السلام.
ويقبل العزاء: يوم السبت في قاعة مركز سيدة السلام لغاية الساعة 9:00 مساءً، ويومي الأحد والاثنين من الساعة 4:00 بعد الظهر لغاية 9:00 مساءً، في قاعة كنيسة اللاتين – الصويفية. ويقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين في كنيسة العذراء الناصرية للاتين - الصويفية، يوم الاثنين 25\11\2019 الساعة 4:00 بعد الظهر.
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