رئيس الأساقفة اللاتينية ينعي المتنيح الأب جبرائيل حجازين

نعى رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي، وأسرة البطريركية اللاتينية، أساقفة وكهنة وشمامسة ورهبانًا وراهبات ومؤمنين ينعون بالحزن المفعم بالإيمان ورجاء القيامة أخاهم الكاهن، ابن البطريركية اللاتينية، الأب جبرائيل ابراهيم الحجازين، الذي عاد إلى منزل الآب السماوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، تميّز فيها بالتقوى ومحبّة الله والناس، وفي السنوات الأخيرة بتحمّل الألم والمرض باتكال كامل على محبّة الله ورحمته الواسعة.





ويدعون جمع المؤمنين والأصدقاء للمشاركة في مراسيم الجنازة والوداع والعزاء، بحسب البرنامج التالي: اليوم، يسجّى الجثمان الطاهر في كنيسة الراعي الصالح في مركز سيدة السلام الساعة 1:30 بعد الظهر، ويقام القداس الالهي والصلاة الجنائزية الساعة 2:00 بعد الظهر، ويوارى الثرى في مدافن الكهنة في مركز سيدة السلام.



