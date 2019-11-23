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سيارا: زوجي هو أفضل داعم لي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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سيارا وزوجها راسل ويلسون، أصبحا هدفين منذ سنوات عديدة، نجمة الموسيقي الشهيرة سيارا، وزوجها راسل ويلسون لاعب كرة القدم، دائمًا على هامش الأحداث الكبيرة التي تدعم بعضها البعض في السراء والضراء.


وفقًا لصحيفة E News، قالت سيارا أن زوجها راسل كان أفضل داعم لها، وكيف ساعدها في الإستعداد لليلة الكبيرة.

وقالت سيارا أن راسل هو الأفضل، وأنه دائمًا لديه الكلمات الصحيحة، إنه بارع أيضًا في فعل كل شئ بنفسه، لذا تشعر وكأنها مُلهمة عندما تراه يفعل كل شئ.


وأكملت أنها تتعلم منه أشياء رائعة، وأفضل داعم للأطفال وللعائلة، وأنه دائمًا موجودة لأجلها، وهذا يشعرها بالراحة والهدوء، ويجعلها تشعر بالثقة في نفسها، ومحبته تساهم مساهمة كبيرة في ذلك.

وقالت أنها ستشعر بالراحة في حفلتها ليلة الأحد، لأن أطفالها سيراقبون أيضًا من وسط الجمهور، وشاركت أنها متحمسة وتحب ذلك دائمًا.

بالنسبة لما تتوقعه خلال احتفالات الليلة، فإن سيارا لا تزال متكتمة، سيبث حفل جوائز الموسيقى الأمريكية AMAs لعام 2019 على الهواء مباشرة من مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس على قناة ABC يوم الأحد الساعة 8 مساءً.

وستقوم سيارا، الفنانة الشابة ذات الـ 34 عامًا، بتقديم فقرات الحفل لهذا العام، وتأتي هذه الحفلة بعد عام من تولي المغنية دور العرض في 2018 AMAs، لأداء "Level Up" إلى جانب ميسي إيليوت.

وتم الإعلان عن الفنانون المرشحون للجوائز، حيث تم الإعلان يوم الخميس عن إضافة كيشا إلى تشكيلة الفنانين المرشحين للجوائز، وستنضم بيج فريديا إلى كيشا على خشبة المسرح في أول أداء لها في AMAs منذ عام 2013، ومن بين الفنانين الذين سبق الإعلان عنهم كاميلا كابيلو، وبيلي إيليش، وسيلينا جوميز، ودوا ليبا، وليزو، وليتو، وتوماس ريت وشانيا توين، كما ستشارك أيضًا تايلور سويفت في الحفل.
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