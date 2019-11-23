إدوارد: رفضت تجسيد دور والد ياسمين صبري

مشاركة إدوارد في رمضان ٢٠١٩









مشاركة إدوارد في "لوكاندة الأوباش"



ومن ناحية أُخري، يُجري إدوارد حاليًا بروفات لمسرحيته الجديدة "لوكاندة الأوباش" وهي مسرحية إستعراضية كوميدية من تأليف السيناريست مخمد عز، ومن إخراج أشرف ذكي، من بطولة إدوارد، هالة فاخر، ماجد المصري، إيمان العاصي، شيماء سيف، حسن الرداد.

حكي الفنان إدوارد عن سِرْ رفضه لتجسيد دور والد الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي"، وذلك عند حلوله ضيفًا مع الفنان محمد رجب، في برنامج "سهرانين" المُذاع على قناة "ON E"، ويقوم بتقديمه الفنان أمير كرارة ،.وقال إدوارد ان المخرج أحمد سمير فرج عرض عليه في البداية أن يقوم بتجسيد دور والد ياسمين صبري، وأنه رفض ذلك الدور نظرًا لفرق الطول الكبير بينهم، مُضيفًا أنه تجنب ذلك لكي لا يعتقد البعض بأنه مسلسلاً كوميديًا.وتابع قائلاً: "أنه فضل القيام بدور" سعد"، وهو عم ياسمين صبري الصغير، وأن ذلك الدور مناسبًا لأى سن".مشاركة إدوارد في مسلسل "حواديت الشانزلزيه "وفي سياق آخر، يُعرض لإدوارد حاليًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزليزية"، والمسلسل من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي، بطولة إياد نصار، إدوارد، هاجر الشرنوبي، داليا مصطفي، إنجي المقدم،عزوز عادل، هادي خفاجة، مي سليم، أماني كمال.ومن الجدير بالذكر، أن إدوارد خاض الماراثون الرمضاني الماضي بثلاث مسلسلات هم :"حكايتي"، "ولد الغلابة"، "علامة استفهام"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.