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الشلهوب: هدفنا دوري أبطال آسيا ولن أتحدث عن الاعتزال

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
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الشلهوب
الشلهوب
علي نبوي
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أكد محمد الشلهوب قائد الهلال السعودي بأن فريقه سيلعب بقوة في مباراة الغد أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أسيا.


ويحل الهلال السعودي ضيفًا غدًا الأحد على أورواو الياباني في إياب نهائي دوري أبطال أسيا، حيث حقق الفريق السعودي الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب.


وأضاف الشلهوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نحن سعداء بوجودنا في نهائي آسيا فمنذ بداية البطولة ونحن نحاول خلق عائلة كروية محترمة ونجحنا في ذلك".


وتابع :"سنلعب غداً بقوة من أجل تحقيق اللقب، هناك حالة تركيز شديدة من الجميع لإسعاد الجماهير السعودية باللقب الأسيوي".

وزاد :"سنواصل العمل حتى آخر دقيقة.. ووصولنا للنهائي الآسيوي يحسب للمجموعة كاملة".


وعن إمكانية اعتزاله عقب البطولة قال :"‏لن اتحدث عن قرار اعتزالي الكرة لأن هذا قرار شخصي في حين أن مباراة الغد هي مباراة مجموعة".

وأشار :"لا أنسى النهائي أمام جابيليو قبل ١٩ عام ولكن لا أرغب بالمقارنات فيما يخص الجيلين الكل له مميزات".
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