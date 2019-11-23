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رابط قناة بين سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش برشلونة Barcel
السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
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معلومات عن المباراة
برشلونة ضد ليجانيس:
الموعد : السبت
23 نوفمبر 2019
البلد المستضيف
: إسبانيا
المدينة : ليغانيس
الملعب : الملعب
البلدي دي بوتاركي
الحكم : لم يحدد
بعد
المعلق : لم يحدد
بعد
المنظم : الدوري
الإسباني الدرجة الأولى
معلومات أضافية
: مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى
القنوات الناقلة
برشلونة و ليجانيس :
بي ان سبورت اش
دي 3
beIN
SPORTS HD 3
Sport
Klub 1 Serbia
Sport
Klub 1 Slovenija
SuperSport
7 / HD
LaLiga
TV Bar
التوقيت برشلونة
vs ليجانيس
:
14:00 غرينتش
– نواكشوط
15:00 الرباط
– الجزائر – تونس
16:00 القاهرة
– الخرطوم – طرابلس
17:00 مكة المكرمة
– إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
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