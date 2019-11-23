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الشقيقان روسو يهاجمان مارتن سكورسيزي من جديد بسبب أفلام "مارفل"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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رفع الشقيقان روسو مخرجين فيلم avengers: endgame، من حدة هجومها على المخرج مارتن سكورسيزي الذي سبق بالهجوم عل أفلام مارفل في تصريحاتها متلاحقة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي روسو قالا في تصريحات جديدة أن المخرج الكبير مارتن سكورسيزي، يعاني من التضليل.

وأضاف الثنائي في تصريحاتهم أن سكورسيزي قال عن أفلام مارفل أنها لا تعتبر سينما، وأنهم من كليفلاند، ويعتبرون أن سينما لفظ يستخدم في نيويورك فقط، هم يطلقون على الأفلام مجرد أفلام.

وقبل الشقيقان روسو، نقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات لكيفين فايج مدير استديوهات مارفل، خرج بها عن صمته في مواجهة هذه الانتقادات، أدلى بها خلال حضوره لحفل جوائز Chatter.

وقال فايج، اعتقد أن السيد سكورسيزي على خطأ، أنا أرى ان كل من عمل بهذه الأفلام وشاهدها، يحب السينما من كل قلبه ويحب الذهاب للسينما، أفلام مارفل جعلت الناس تعود لحب الذهاب للسينما من جديد.

يأتي ذلك بعد أن واصل المخرج الكبير مارتن سكورسيزي هجومه على أفلام عالم "مارفل" السينمائي للأبطال الخارقين، بخروجه بتصريحات جديدة نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة أن سكورسيزي كتب مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" دافع خلاله عن هجومه السابق على أفلام مارفل، بقوله أنه مازال مصرا على رأيه تجاه هذا النوع من الأفلام وأنه لا يعتبره سينما.

وأوضح سكورسيزي في مقالها أن عالم صناعة الأفلام حاليا ينقسم لقسمين، القسم الترفيهي وقسم صناعة السينما الحقيقية، وهو يرى أن أفلام مارفل تصنف ضمن القسم الأول.

وكان قد هاجم الملايين من عشاق أفلام مارفل، المخرج مارتن سكورسيزي على تصريحاته السابقة، حتى أنضم لهم نجوم ونجمات أفلام مارفل وعلى رأسهم النجم سامويل إل جاكسون.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن جاكسون رد على تصريحات سكورسيزي في حوار له مع مجلة فيرتي قائلا "لا أحد يحب أعماله (سكورسيزي)، أيضا".

وجاء بتصريحات جاكسون "الأمر كمن يقول أن الأرنب "باني" ليس مضحكا"، واختتم بقوله أن لا أحد يحب أفلام سكورسيزي.

وقبل سامويل إل جاكسون، خرج المخرج جيمس جان، مخرج أفلام Guardians of the galaxy، للرد على سكورسيزي بقوله أنه لا يحترم من يحكم على أعمال أحد السينمائية دون أن يشاهدها.

وينضم عالم أفلام "مارفل"، أكثر من 20 فيلم، طرحوا على مدار 10 سنوات، في ثلاث مراحل، وكانوا جميعا ضمن حقبة infinity saga.

وأعلنت ستديوهات مارفل مؤخرا عن تفاصيل المرحلة الرابعة لأفلامها السينمائية، على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن اسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.
وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.
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