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عرض خاص جديد لفيلم "Once Upon A Time In Hollywood" يجمع بين ليوناردو دي كابريو وبراد بت

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتضنت مدينة لوس أنجلوس عرض خاص جديد لفيلم Once Upon A Time In Hollywood للمخرج كوينتين ترانتينو.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات الرسمية من العرض الخاص الذي شهد لم شمل نجوم الفيلم، النجم براد بيت والنجم ليوناردو دي كابريو والنجمة الشابة داكوتا فانينج.

يأتي ذلك بعد أن وضع المخرج كوينتن ترانتينو نفسه في أزمة مع العديد من صناع السينما في هوليوود، بسبب الطريقة المسيئة التي جسد بها شخصية الممثل الراحل بروس لي في فيلمه الجديد Once Upon a Time in Hollywood.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه بخلاف الحرب الكلامية التي خاضها ترانتينو مع المئات من عشاق النجم بروس لي وعدد من أفراد اسرته، ظهرت بوادر أزمة جديدة ستطال الفيلم وتؤثر على فرص عرضه في الصين.

وقالت الصحيفة، أن الصين اشترطت قطع مشاهد الإساءة لبروس لي قبل طرحه بصالات العرض بها، وهو الأمر الذي رفقه كوينتن.

وكانت مطالبات تعديل هذه المشاهد بطلب رسمي من الحكومة الصينية، قبل الموعد المحدد لعرض الفيلم بصالات العرض بالصين في يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وبعد رفض ترانتينو تم تبليغ شركة إنتاج الفيلم "سوني بيكتشرز" بحظره رسميا من العرض في صالات العرض السينمائية بالصين.
و بعد طرح فيلم Once Upon a Time in Hollywood بصالات العرض بالولايات المتحدة، تعرض مخرجه كوينتن ترانتينو لعاصفة من الانتقادات من عشاق النجم الصيني الراحل بروس لي وعلى رأسهم ابنته شانون.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن شانون اتهمت كوينتن بإظهار والدها الراحل في فيلمه الجديد بصورة مسيئة له، وحين رفض كوينتن تدخل شانون في عمله كان ردها حاضرا في حوار صحفي أجرته مع إحدى المجلات الأمريكية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن شانون قالت في حوار لها مع مجلة "فيرتي" أن كوينتن ترانتينو عليه أن يخرس ولا يتحدث عن والدها من الأصل بعد إظهاره له كشخص مغرور ومتكبر بفيلمه.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نجم آخر انضم لقائمة مهاجمي ترانتيو، بسبب الطريقة التي قدم بها بروس لي في فيلمه الجديد Once Upon a Time in Hollywood، وهو أسطورة كرة السلة اللاعب الأمريكي كريب عبد الجبار الذي كان واحدا من الأصدقاء المقربين لبروس لي.

ووصف عبد الجبار ترانتينو بأنه عديم المسؤولية بسبب الطريقة التي عرض بها شخصية بروس لي، في حوار له مع مجلة هوليوود ريبورتر.

وكان عبد الجبار البالغ من العمر 72 عام، واحدا من الرياضيين الذين شاركو بروس لي بطولة آخر افلامه Game of Death.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.
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