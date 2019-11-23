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وزير الخارجية الياباني ونظيره الكوري الجنوبي يناقشان قضية العمل في زمن الحرب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قال وزير الخارجية الياباني، إنه يعتزم مناقشة القضية المثيرة للجدل للعمال وقت الحرب في شبه الجزيرة الكورية في اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي اليوم السبت بعد يوم من احتفاظ سول بصفقة تبادل معلومات استخباراتية مع طوكيو.

وتعد تصريحات توشيميتسو موتيجي أحدث مؤشر على أن الحلفاء الأمريكيين يتحركان لتحسين العلاقات، التي كانت في أسوأ حالاتها منذ نصف قرن بشأن مسألة السخرة في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال موتيجي في مؤتمر صحفي اختتم اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناجويا بوسط البلاد، إنني أهدف إلى إجراء تبادل صريح لوجهات النظر حول مسألة العمال من شبه الجزيرة الكورية، وهي المشكلة الأساسية والقضايا الثنائية الأخرى.

واتخذت كوريا الجنوبية قرارًا في اللحظة الأخيرة يوم الجمعة بالتمسك بصفقة تبادل المعلومات الاستخباراتية الهامة مع اليابان، وهو انعكاس مثير بعد شهور من العلاقات المتشددة التي عقدها تاريخها المؤلم.

وقد رحبت واشنطن بالقرار، ومارست الولايات المتحدة ضغوطًا على حليفيها لتضع جانبًا عداءهما والحفاظ على اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA)، التي يُنظر إليها على أنها أساس التعاون الأمني الثلاثي.

وقالت وزارة الخارجية في سول في بيان أعقب اجتماعا ثنائيا في اجتماع مجموعة العشرين (20) إن وزير خارجية كوريا الجنوبية طلب من الولايات المتحدة اليوم السبت المساعدة في حل القضايا مع اليابان.

والتقى كانغ كيونغ - وها من كوريا الجنوبية بنائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناجويا بوسط اليابان، بعد يوم من سحب سول لاتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية من حافة الهاوية.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن كانج وسوليفان اتفقا أيضا على التواصل الوثيق لحل مسائل أخرى، بما في ذلك تقاسم تكاليف الدفاع.

وأضاف وزير الخارجية الكوري الجنوبي سول أن كوريا الجنوبية واليابان ستطرحان مناقشات بشأن زمن الحرب المثير للجدل على طاولة المفاوضات، محذرًا من أن ذوبان الجليد في العلاقات في الآونة الأخيرة قد اشترى لهما وقتًا طويلًا، ولكن ليس كثيرًا.

قال كانج للصحفيين، لقد خصصنا وقتًا لإجراء مناقشات مكثفة، لكن لم يبق لنا الكثير من الوقت.

وفي يوم الجمعة، تراجعت كوريا الجنوبية في اللحظة الأخيرة عن قرار السماح باتفاق تبادل المعلومات مع اليابان. واشاد كانغ بذلك بانجاز كبير في العلاقات.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الياباني كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الخارجية الأمريكى

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