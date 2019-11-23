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«SPORT يلا شوت bein» مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش برشلونة beIN SPORT اونلاين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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البث الحي المباشر لمشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة برشلونة ضد ليغانيس اليوم بث مباشر بدون تقطيع، حيث ينقل لكم اليوم موقع كورة جول مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر لايف اليوم في اطار الاسبوع الـ14 ضمن منافسات الدوري الاسباني.

 

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معرفة موعد مباراة برشلونة وليغانيس اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : خليل اليلوشي

الساعة : 2:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت السعودية

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