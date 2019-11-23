Advertisements
Advertisements
Advertisements

جميلة عوض وهيثم دبور في حلقة نقاشية ضمن أيام "القاهرة السينمائي"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
Advertisements
أيام القاهرة السينمائي
أيام "القاهرة السينمائي"
أحمد رمضان متولي
Advertisements

ضمن أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تُعقد حلقة نقاشية تحت عنوان "مواقع التواصل الاجتماعي- المنتج الصامت"، تتناول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية.

 

تتحدث في الحلقة الفنانة الشابة جميلة عوض، والكاتب والسيناريست هيثم دبور، وعمر عبد التواب المدير العام لوكالة تارجت، وطارق نصر المدير التنفيذي لوكالة"mintrics"، وتدير الحلقة النقاشية إنجي ابو السعود.

 

يذكر أن آخر اعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في بطولة فيلم الضيف، كما قام الكاتب والسيناريست هيثم دبور بتأليف عددا من الاعمال الهامة مثل فيلم عيار وفيلم فوتوكوبي الحائز على جائزة نجمة الجونة الذهبية والعديد من الجوائز الدولية.

 

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم ٢٩ من الشهر الجاري.

Advertisements

أخبار تهمك

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 14 ساعة

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 17 ساعة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير يكتب: شجرة الكستناء العتيقة

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: أمريكا اللاتينية.. ونجيب محفوظ

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: البريق الزائف وحُب العطاء

ads
DMCA.com Protection Status