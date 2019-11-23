جميلة عوض وهيثم دبور في حلقة نقاشية ضمن أيام "القاهرة السينمائي"

ضمن أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تُعقد حلقة نقاشية تحت عنوان "مواقع التواصل الاجتماعي- المنتج الصامت"، تتناول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية.

تتحدث في الحلقة الفنانة الشابة جميلة عوض، والكاتب والسيناريست هيثم دبور، وعمر عبد التواب المدير العام لوكالة تارجت، وطارق نصر المدير التنفيذي لوكالة"mintrics"، وتدير الحلقة النقاشية إنجي ابو السعود.

يذكر أن آخر اعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في بطولة فيلم الضيف، كما قام الكاتب والسيناريست هيثم دبور بتأليف عددا من الاعمال الهامة مثل فيلم عيار وفيلم فوتوكوبي الحائز على جائزة نجمة الجونة الذهبية والعديد من الجوائز الدولية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم ٢٩ من الشهر الجاري.