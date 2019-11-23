رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر barca goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة NOW
سيواجه ليجانيس
برشلونة ضمن الدوري الإسباني الأسبوع 13 ، السبت (11/23) ليلة الغد على ملعب بلدية
دي بوتارك. برشلونة يحتاج إلى للفوز للحفاظ على المركزه الأول الدي ياله في ترتيب دوري
غريمه الأزلي ريال مدريد.
في هذه المباراة
، برشلونة لديه فرصة أكبر للفوز من المضيف.
في آخر مباراتين
دوليتين ، سجل ميسي أهدافًا للأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك ، في آخر مباراة في الدوري
الأسباني ، عندما استضاف بلاجورانا سيلتا فيجو. في تلك المباراة ، سجلت برغوة هاتريك.
معلومات عن المباراة
برشلونة ضد ليجانيس:
الموعد : السبت
23 نوفمبر 2019
البلد المستضيف
: إسبانيا
المدينة : ليغانيس
الملعب : الملعب
البلدي دي بوتاركي
الحكم : لم يحدد
بعد
المعلق : لم يحدد
بعد
المنظم : الدوري
الإسباني الدرجة الأولى
معلومات أضافية
: مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى
القنوات الناقلة
برشلونة و ليجانيس :
بي ان سبورت اش
دي 3
beIN
SPORTS HD 3
Sport
Klub 1 Serbia
Sport
Klub 1 Slovenija
SuperSport
7 / HD
LaLiga
TV Bar
التوقيت برشلونة
vs ليجانيس
:
14:00 غرينتش
– نواكشوط
15:00 الرباط
– الجزائر – تونس
16:00 القاهرة
– الخرطوم – طرابلس
17:00 مكة المكرمة
– إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة