رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر barca goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة NOW

سيواجه ليجانيس برشلونة ضمن الدوري الإسباني الأسبوع 13 ، السبت (11/23) ليلة الغد على ملعب بلدية دي بوتارك. برشلونة يحتاج إلى للفوز للحفاظ على المركزه الأول الدي ياله في ترتيب دوري غريمه الأزلي ريال مدريد.

في هذه المباراة ، برشلونة لديه فرصة أكبر للفوز من المضيف.

في آخر مباراتين دوليتين ، سجل ميسي أهدافًا للأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك ، في آخر مباراة في الدوري الأسباني ، عندما استضاف بلاجورانا سيلتا فيجو. في تلك المباراة ، سجلت برغوة هاتريك.

معلومات عن المباراة برشلونة ضد ليجانيس:

الموعد : السبت 23 نوفمبر 2019

البلد المستضيف : إسبانيا

المدينة : ليغانيس

الملعب : الملعب البلدي دي بوتاركي

الحكم : لم يحدد بعد

المعلق : لم يحدد بعد

المنظم : الدوري الإسباني الدرجة الأولى

معلومات أضافية : مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى

القنوات الناقلة برشلونة و ليجانيس :

بي ان سبورت اش دي 3

beIN SPORTS HD 3

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1 Slovenija

SuperSport 7 / HD

LaLiga TV Bar

التوقيت برشلونة vs ليجانيس :

14:00 غرينتش – نواكشوط

15:00 الرباط – الجزائر – تونس

16:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة