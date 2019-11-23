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مدرب الهلال السعودي: ألعب لتكرار الفوز على أوراوا في اليابان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن مواجهة فريقه غدًا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال أسيا.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"انتهى الشوط الأول من النهائي، وأمامنا شوط ثانٍ هنا غدًا ونتطلع لتحقيق اللقب".

وأضاف :"لعبنا بشكل جيد في لقاء الذهاب وكنا نستحق هدف ثاني صحيح ألغاه الحكم".

وتابع :"سنلعب غدًا بقوة ونريد الفوز وتحقيق البطولة، نضم مجموعة مميزة من اللاعبين ونثق في قدراتهم جيدًا".


وزاد :"في المباريات النهائية كل الظروف يجب أن تتأقلم معها .. وجاهزون للأجواء الممطرة هنا في اليابان".

وواصل :"نحن هنا للفوز.. نعلم أن هذا النوع من المباريات صعب جدًا لكن لدينا طريقتنا التي اعتدنا اللعب بها وبالتأكيد أن آسيا هي حلمنا جميعًا".

وأشار :"سنلعب غداً من أجل الفوز وتحقيق اللقب، كان من المفترض أن ندخل اللقاء بفارق هدفين لولا إلغاء هدف صحيح لنا في مواجهة الذهاب".

وأردف :"النهائيات صعبة ، لدينا الإرادة و الحماس لتحقيق الحلم الذي يريده الجميع".

وأكمل :"سنلعب ليس من أجل البطولة فحسب، بل من أجل الفوز والظهور بمستوى مميز".

والجدير بالذكر أن الهلال حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية بهدف نظيف.

ويكفي الهلال التعادل في مباراة الغد بأي نتيجة للتتويج باللقب.
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