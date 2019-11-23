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"أنا بنت الثورة".. إليسا تطرح أغنية جديدة في حب لبنان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
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إليسا
إليسا
رانيا ماهر
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 شوقت الفنانة إليسا، جمهورها منذ يومين علي كيفيه ظهورها ببرنامج" بيت الكل" الذي يعرض علي قناه mtv ، وكتبت تغريده عبر حسابها الرسمي "تويتر" قائله: "‏بكرا انطروني بمفاجأة ببرنامج ‎بيت_الكل على الـ mtv.أنا بمونتريال وهني ببيروت والحلقة مباشرة، وما رح كون سكايب . فا كيف قولكن؟ انطرونا. وما رح قول أكتر هلق".

وتكون تلك المفاجأة هي اول عرض للأغنيتها الجديده التي تحمل أسم "عم ثور" للأول مره علي شاشه "mtv".

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائله :"عم ثور... هدية لوطني وللثوار الأحرار بكل الساحات. ويللي بساحات الغضب وقفو ما بدن غير... إلا بإيدن يمسحو عنك وجع همّك".

وشكرت الفنانة إليسا، كل من ساهموا معها في تقديم هذا العمل قائله:"‏بدي إشكر الفنانين اللي قدمو معي هالعمل من دون تردد ومن دون مقابل تا يكونو حد لبنان بهالصرخة. سهام الشعشاع وكلامها الوطني، محمد رحيم وحبو للبنان، وتوزيع نيمان، وهادي شرارة واندفاعو ووطنيتو دايما، وفرحانة إنو أول تعاون معو كان باسم لبنان".


وقامت بشكر أسرة قناة "mtv" بتغريده آخرها كتابتها قائله:"‏شكرا عادل وكل فريق العمل على هالمحبة، ولأنو عم ثور انطلقت من عندكن وعلى شاشة الحرية ‎@mtvlebanon الله يحمي لبنان يللي منحبو كلنا يكون عا قياس كل الناس".

وقد طرحت الفنانه اللبنانية إليسا أغنية "عم ثور" واهدتها لبلدها لبنان والمتظاهرين، ويذكر أن الفنانة إليسا، منذ بداية إنطلاق الثورة وهي داعمة لها، وقد أحتلت اغنيه "عم ثور" في أول ساعه من طرحها ترند أول بلبنان.

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