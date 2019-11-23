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اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في لبنان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
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اسعار الذهب اليوم في لبنان
اسعار الذهب اليوم في لبنان
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 23-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في لبنان

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ ليرة لبنانية   .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

عيار الذهب

47.44$

71.718

اسعار الذهب عيار 24

43.49$

65.742

سعر الذهب عيار 22

41.51$

62.755

اسعار الذهب عيار 21

35.58$

53.790

اسعار الذهب عيار 18

27.67$

41.836

سعر الذهب عيار 14

23.72$

35.859

سعر الذهب عيار 12

1.475$

2.230.438

اسعار أوقية الذهب

328.09$

502.040

اسعار جنيه الذهب

46.441$

71.718.278

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 

 اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في لبنان

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

22 نوفمبر

41.435

53.274

62.153

71.031

21 نوفمبر

41.409

53.241

62.114

70.986

20 نوفمبر

41.645

53.544

62.468

71.391

19 نوفمبر

42.314

54.404

63.471

72.537

18 نوفمبر

42.112

54.145

63.169

72.192

 

 

 

 

 

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