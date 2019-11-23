اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 23-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
عيار الذهب
|
47.44$
|
71.718
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.49$
|
65.742
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.51$
|
62.755
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.58$
|
53.790
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.67$
|
41.836
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.72$
|
35.859
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.475$
|
2.230.438
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.09$
|
502.040
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.441$
|
71.718.278
|
اسعار كيلو الذهب
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
22 نوفمبر
|
41.435
|
53.274
|
62.153
|
71.031
|
21 نوفمبر
|
41.409
|
53.241
|
62.114
|
70.986
|
20 نوفمبر
|
41.645
|
53.544
|
62.468
|
71.391
|
19 نوفمبر
|
42.314
|
54.404
|
63.471
|
72.537
|
18 نوفمبر
|
42.112
|
54.145
|
63.169
|
72.192