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الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بتركيب أعلى مصلى معلق في العالم بمكة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتعلقة بتركيب أعلى مصلى معلق في العالم، بين برجي مشروع جبل عمر المطل على الحرم المكي الشريف.

وقالت الوكالة، إن المرحلة التالية ستشمل أعمال التشطيبات النهائية والكمالية، ليكون المصلى جاهزًا للافتتاح واستقبال المصلين.

يذكر أن ارتفاع المسجد يبلغ 161 مترًا، والطاقة الاستيعابية للمسجد المعلق تصل إلى 200 مصل، وأن مساحته الإجمالية 400 متر، 50% منها مصلى والنسبة الأخرى مخصصة لمرافق الخدمات.

وبدأت الأعمال التنفيذية لإنشاء أعلى مصلى معلق في العالم، بمكة المكرمة، ويبلغ ارتفاعه 161 مترًا.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، المهندس الاستشاري أنس صالح صيرفي، إنه تم البدء في تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 مترًا، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.

وأضاف أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيس المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.

ويقع المصلى على جسر يربط بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، حيث تبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

ومن المقرر أن يحتضن طريق الملك عبدالعزيز، بمكة المكرمة، ممشى بطول ثلاثة كيلومترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبدالله، ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن ثم إلى المدينة المنورة.

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مكة مسجد معلق تركيب المملكة السعودية

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