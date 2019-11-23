اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.
اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الكويت
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
47.23
|
14.35
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.29
|
13.16
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.33
|
12.56
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42
|
10.76
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55
|
8.37
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.61
|
7.18
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.469
|
446.32
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.58
|
100.46
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.939
|
14.351
|
اسعار كيلو الذهب
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
18 نوفمبر
|
8.32
|
10.70
|
12.48
|
14.26
|
17 نوفمبر
|
8.33
|
10.71
|
12.50
|
14.26
|
16 نوفمبر
|
8.36
|
10.75
|
12.54
|
14.34
|
15 نوفمبر
|
8.49
|
10.92
|
12.74
|
14.56
|
14 نوفمبر
|
8.45
|
10.87
|
12.68
|
14.49