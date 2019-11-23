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نجمة The Bachelor تتحدث عن الإشاعات التي تدور حولها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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بعد المنافسة في موسم بيتر ويبر القادم من مسلسل The Bachelor، فيكتوريا فولر تريد توضيح الأمور على العديد إشاعات حول ماضيها.

ووفقًا لصحيفة E News، فإن فيكتوريا نشرت رسالة طويلة على إنستجرام يوم الجمعة، وتعتبر أول تدوينة لها منذ إنتاج مسلسل تلفزيون الواقع على قناة ABC، ويعتقد أنها قد انتهت منه رسميًا.

أنكرت فيكتوريا الإشاعات، التي وصفتها بنفسها وهي تتصفح الإنترنت، وينشرها المدوّن الشهير "ستيف كاربوني"، ومدونته Reality Steve.

كتبت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، أنها في البداية، تشكر أفراد عائلتها وأصدقائها على دعمهم الكبير لها، حتى مع الغرباء الذين مدوا يدهم لإظهار اللطف.

وتابعت فيكتوريا كلامها أن الشائعات كلها خاطئة، وسيكون هناك وقت ومكان يمكنها فيه الدفاع عن نفسها، لكن الآن اختارت الانتظار.

قدم "ستيف كاربوني"، من خلال مدونته Reality Steve، العديد من الإدعاءات حول سمعة فيكتوريا في الوطن في Virginia Beach.

لكن وفقًا لـ فيكتوريا، فهي غير مستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي من بينما يتم جر اسمها في الوحل.

تابعت رسالتها قائلة أن التهجّم ليس أمرًا مقبولًا، وأن هذا ليس بعدل، خصوصًا عند الحكم على الأمور وتأسيس الآراء على مجرد التخمينات والافتراضات والأكاذيب.

وقالت فيكتوريا أن الحياة تعطيك الكثير من السوء، لكن في بعض الأحيان كل ما تحتاجه هو بعض الحب، وتحتاج الولاء من صديق مستعد للوقوف بجانبك، من أجلك.

وأكملت فيكتوريا، أنه قد لا نعرف دائمًا السبب، ولكن يمكننا أن نعتمد على وجود سبب، سبب يدفعنا للمضي قدمًا في أي مكان في الحياة.


وقالت أنه هناك سبب أكبر من هذا، أنها على ثقة أن الله والكون يريها الطريق، فقط تذكروا لأن كلنا لدينا قصة.

ويجب على الموسم الجديد من the Bachelor، أن ينتظر حتى تنكشف قصة فيكتوريا، عندما يبدأ موسم بيتر ويبر يوم الإثنين 6 يناير على ABC.

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