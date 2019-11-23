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مغنية افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019": "كنت عميلا مزدوجا"
السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
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هدى عبدالرازق
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أعربت نسمة هركي، مغنية "حلوة بلادي" في افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019"، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته الأغنية التي أدتها في حفل افتتاح المؤتمر، مشيرة إلى أنهم يحضرون للأغنية منذ شهرين.
وأشارت "نسمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن الشكل العام للأغنية ظهر للحضور بشكل جيد بفضل الإعداد والتدريب على الأغنية، لافتة إلى أن هناك 15 آلة موسيقية من بلدان أفريقية مختلفة شاركت في عزف الأغنية.
أوضحت أن اختيارها لتأدية الأغنية كان مفاجأة لها، حيث أنها كانت المسئولة عن تنظيم الفقرة الفنية بالحفلة، ولم يكن مرتبًا أنها ستغني بالحفلة، مضيفة أنها كانت مترددة في البداية، حتى لا تؤثر على دورها الأساسي وهو تنظيم الحفلة، معقبة ضاحكة: "كنت عميل مزدوج، بنظم الفقرة وبغني".
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