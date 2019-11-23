مغنية افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019": "كنت عميلا مزدوجا"

أعربت نسمة هركي، مغنية "حلوة بلادي" في افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019"، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته الأغنية التي أدتها في حفل افتتاح المؤتمر، مشيرة إلى أنهم يحضرون للأغنية منذ شهرين.





وأشارت "نسمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن الشكل العام للأغنية ظهر للحضور بشكل جيد بفضل الإعداد والتدريب على الأغنية، لافتة إلى أن هناك 15 آلة موسيقية من بلدان أفريقية مختلفة شاركت في عزف الأغنية.



