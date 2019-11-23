شاهد.. 12 صورة من عيد ميلاد إيناس عزالدين بحضور نجوم الفن والإعلام

احتفلت الفنانة إيناس عزالدين، بعيد ميلاد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وذلك بأحد المراكب النيلية بالزمالك.

شارك في الاحتفال كل من الإعلامي د. إيمن رشوان والمستشارة نجوي صادق ومن الفنانين نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثلية وأحمد سلامة وعبير منير ورامي وحيد وشريف باهر وأمل رزق وشاهيناز.

ومن مشاهير الإعلام والمجتمع الإعلامية القديرة د. سهير شلبي والإعلامي الكبير خيري رمضان وسيدة الأعمال نانا جيد ورجل الأعمال احمد أيوب ومصمم الأزياء عبده بون سواري والإذاعي أسامة منير والمنتج ياسر سليم والإعلامية صابرين ابو بكر.