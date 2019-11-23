مسؤول في هونج كونج: على المتظاهرين في جامعة الفنون التطبيقية المغادرة فورا

حث ماثيو تشونج كين تشونج، المسؤول الثاني في هونج كونج المتظاهرين، المتشددين، الذين ما زالوا في جامعة الفنون التطبيقية على المغادرة فورًا وبسلام، قائلًا، إن الحرم الجامعي محطم ومليء بالمتفجرات والقمامة المتزايدة.





وقال أمين عام الشؤون الإدارية، اليوم السبت، إنه من المحزن أن يرى المتطرفين يحتلون الحرم الجامعي في الأسابيع الأخيرة، ويحولون المؤسسات الأكاديمية إلى ترسانات ومعاقل معادية للحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "سوث تشاينا مورنينج بوست".





لكن الوزير المخضرم اعترف بأن هونج كونج لديها الكثير لتفعله لإعادة التواصل مع الجيل الشاب، وفقًا للصحيفة.





وكما جاء بالصحيفة، فإنه عندما فرضت الشرطة حصارًا على جامعة الفنون التطبيقية مساء الجمعة، يُعتقد أن العشرات من المتطرفين يختبئون في الحرم الجامعي، في قلب كولون.





متحدثًا على برنامج راديو تجاري اليوم السبت، قال "تشيونج"، إن الوقت قد حان لمغادرة آخر المعاقل.





وأضاف: "الحكومة والشرطة على حد سواء قلقون بشأن الناس الذين يقيمون هناك، ونأمل أن يتمكنوا من التزام الهدوء والتوصل بسلام وعقلانية".





وأوضح: "أنه أمر خطير للغاية في الداخل، حيث كانت النظافة سيئة للغاية وتُرك الكثير من المواد الكيميائية شديدة الانفجار. أصبحت جامعة الفنون التطبيقية الآن حرمًا خطيرًا للغاية".





وحسبما أوردت صحيفة "سوث تشاينا مورنينج بوست"، كان الحرم الجامعي في حالة سيئة. تناثرت أكوام القمامة والزجاجات البلاستيكية والملابس والأكياس البلاستيكية وغيرها من العناصر في زوايا مختلفة من المنصة والمناطق الداخلية، مثل صالة الألعاب الرياضية حيث اعتاد المتظاهرون على الراحة.





وكما ورد، شوهدت عدة مناطق قنابل بنزين غير مستعملة ومواد كيماوية واسطوانات غاز وزجاجات زيت الطهي.





بالكاد يمكن رؤية المتظاهرين في الحرم الجامعي الذي بدا مهجورًا.





أصبحت جامعة الفنون التطبيقية منطقة حرب لمدة أسبوعين تقريبًا بعد أن احتل المتطرفون الموقع لدعم طلاب الجامعة الصينية الذين اشتبكوا مع الشرطة في الحرم الجامعي شا تين، وهو التصعيد الأخير في ما يقرب من ستة أشهر من الاضطرابات السياسية.





استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع داخل وحول الحرم الجامعي، في حين ألقى المحتجون الطوب وقنابل البنزين وغيرها من القذائف.





تم إلقاء القبض على أكثر من 1000 شخص أو تسجيل بياناتهم من قبل الشرطة منذ أن حاصر الضباط حرم جامعة الفنون التطبيقية مساء الأحد - بما في ذلك 300 تحت سن 18 عامًا.





من جانبه، قال وزير النقل السابق أنتوني تشيونج بينج ليونج، وهو الآن أستاذ الإدارة العامة في جامعة التعليم، لراديو وتلفزيون هونج كونج، إنه يجب على المحتجين المتطرفين المغادرة.





وأضاف: "قد يكونون غير راضين عن الحكومة أو المجتمع ، لكن البقاء في الحرم الجامعي ليس هو السبيل لحل المشكلات".





وأوصح، أنه سيكون من غير العملي أن نتوقع من رؤساء الجامعات إنهاء المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.



