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كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد beIN م

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:21 ص
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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ننشر الان موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد القادمة في مباريات الدوري الاسباني هذا الأسبوع، مباريات ريال مدريد القادمة بي ان ماتش الجديد، حيث سوف يبحث النادي الملكي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على تحقيق النقاط الثلاثة من جديد، ومواصلة طريق الإنتصارات وذلك بعد إنتهاء أسبوع الفيفا للمنتخبات وعودة اللاعبين للمشاركة في مباراة ريال مدريد القادمة والتي سوف يخوضها الفريق الأبيض على ملعبه وبين جماهيره في إستاد السانتياجو بيرنابيو، حيث مباراة ريال مدريد وسوسيداد القادمة فرصة الفريق الأبيض من أجل النقاط الثلاثة والوصول بصفة مؤقتة إلى صدارة ترتيب فرق الدوري الاسباني 2020 هذا الموسم بطريقة مؤقتة في انتظار نتيجة مباراة برشلونة القادمة.

 

حيث تم التأكيد رسميا من طرف رابطة أندية اللاليجا في إسبانيا أن موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد القادمة سوف يكون يوم السبت 23 نوفمبر 2019 في الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الاسباني في مرحلة الذهاب، حيث سوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 23.00 الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الساعة العاشرة 22.00 بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءا 20.00 بتوقيت القاهرة مصر قرائنا الكرام.

 

في حين أن القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد القادمة سوف تكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية التي تتوفر على الحقوق الحصرية في بث مباريات الدوري الإسباني باللغة العربية في جميع البلدان العربية على القمر المصري النايل سات، حيث تم التأكيد أن المباراة سوف تذاع من خلال شاشة قناة بي ان سبورت bein sports hd3، ولم يتم الإعلان بعد على هوية وإسم معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد القادمة ضمن جدول معلقين مباريات الدوري الاسباني هذا الاسبوع من طرف قنوات بي ان سبورت القطرية.

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تغطية مستمرة قبل المباراة وإثناء مجريات مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد فلاتتردد في مواصلة من أجل مشاهدة مباريات ريال مدريد بدون اعلانات وبدون توقف.

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