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شبورة وسُحب وبرودة ليلا.. مفاجآت طقس اليوم السبت

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اعتدال الطقس اليوم السبت، على كافة الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد وتقل بها الرؤية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما عن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السيت على مدن ومحافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 24

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 14 22

السلوم 12 22

سيوة 11 23

بورسعيد 17 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 23

الاسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 23

نخل 05 22

نويبع 18 24

طابا 15 21

كاترين 04 18

الطور 16 24

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 25

بنى سويف 10 25

المنيا 10 25

أسيوط 11 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 14 28

الوادى الجديد 10 28

شلاتين 21 29

ابو رماد 21 28

حلايب 23 28

رأس حدربة 21 27

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