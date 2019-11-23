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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش ليفربول Liverpool
السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
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سيلتقي ليفربول بكريستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس
تنطلق المباراة بين ليفربول وكريستال بالاس في الساعة 5 مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة ، الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة و 7 مساءً بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ضد ليفربول
تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس على ملعب “سيلهرست بارك”، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 2 beIN SPORTS HD.
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