كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش ليفربول Liverpool

سيلتقي ليفربول بكريستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تنطلق المباراة بين ليفربول وكريستال بالاس في الساعة 5 مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة ، الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة و 7 مساءً بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس على ملعب “سيلهرست بارك”، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 2 beIN SPORTS HD.



