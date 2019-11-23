بعد تأجيل إطلاق "طيبة 1".. أقمار صناعية مصرية تسبح في الفضاء

أعلنت شركة أريان سبيس الفرنسية، التي تتولى إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات «طيبة -1»، الذى سيتم إطلاقه بواسطة صاروخ «آريان-5»، تأجيل عملية إطلاقه من قاعدة الإطلاق بمدينة «كورو» بإقليم جويانا الفرنسية، بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.





ويساهم القمر الصناعي طيبة واحد فى توفير خدمات الإنترنت وسعت النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.





"الفجر" خلال السطور التالية ترصد أهم الأقمار الصناعية التى أطلقتها مصر:





1.نايل سات 101





فى 28 من شهر أبريل عام 1998 أطلقت مصر القمر الصناعى 101 الذى يعد أول قمر صناعى مملوك لدولة عربية وافريقية واستخدم ذلك القمر لأغراض الاتصالات الفضائية، وخرج من الخدمة في شهر فبراير 2013.





2.نايل سات 102





وفي أغسطس عام 2000 أطلقت مصر القمر الصناعى 102 الذى تم تصنيعه بواسطة شركة ماترا ماركوني الفضائية وهى شركة بريطانية - فرنسية مشتركة وتم أطلاقه على الصاروخ أريان 4 ويحمل القمر ما يزيد عن من 280 قناة تليفزيونية تغطى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط.





3.نايل سات 201





وفي الرابع من أغسطس من العام 2010 أطلقت مصر القمر الصناعى نايل سات 201 وهو يعتبر أحد أقمار الجيل الثاني لأقمار النايل سات وكان الهدف من أطلقه تقديم خدمات جديدة ليشمل خدمات بث التليفزيون الرقمي وقنوات الراديو والتليفزيون عالي الجودة والتليفزيون ثلاثي الأبعاد.





4.ايجيبت سات 1





وفى 17 إبريل 2007 أطلقت مصر القمر الصناعى ايجيبت سات 1 ويعد أول قمر صناعي مصري للاستشعار عن بعد تم تصنيع القمر بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في مصر ومكتب تصميم يجنى الأوكراني فقد الاتصال به في 22 أكتوبر 2010 وتم استبداله بـ إيجيبت سات – 2.





5.إيجيبت سات 2





وفي 16 أبريل 2014 أطلقت مصر القمر إيجيبت سات 2 ويعد ثانى قمر صناعي مصري للاستشعار عن بُعد، وأطلق من قاعدة بايكونور الروسية بجمهورية كازاخستان الذي كان يهدف إلى تطوير استخدامات تكنولوجيا الفضاء في مصر.



