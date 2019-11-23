بـ"blazer dress" فوق الركبة.. إليسا في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام



شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها بأحدث إطلالتها من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت إليسا، بصورة مميزة بإطلالة سوداء ساحرة حيث اختارات "blazer dress" قصير باللون الأسود اللامح وبه بعض الأزرار ووضعت مكياج مميز زادها جمالاً، وظهر شعرها منسدلا علي كتفيها، وعلقت أليسا علي صوره قائله:" صباح الخير، كندا".





يذكر أن الفنانة إليسا قد أعلنت عن سفرها إلى كندا بسبب ارتباطها بأعمال فنية هناك وأنها حزينة بترك بلدها لبنان في هذه الظروف.





وطرحت إليسا أمس أغنية جديدة أهدتها للمتظاهرين تحمل اسم "عم ثور" وذلك من خلال قناتها الرسمية علي "يوتيوب"، وهي من كلمات سهام الشاشع وموسيقى هادي شرارة وألحان محمد رحيم.





وعلي سياق أخر يشار أن الجمهور المصري ينتظر حفل النجمة اللبنانية إليسا، بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر، والذى من المقرر أن يقام يوم 13 ديسمبر المقبل، والذي سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا، من جمهور إليسا في مصر.





كانت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أعلنت عن أسعار تذكرا حضور حفل النجمة إليسا، وتنقسم تذاكر حضور الحفل إلى 4 فئات، حيث يسع مسرح أوبرا جامعة مصر أكثر من 2000 مقعد.





