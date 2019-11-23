«يلا شوت الجديد» NOW liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربو

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اونلاين اليوم في الدوري الإنجليزي ، يرغب ليفربول الإنجليزي في مواصلة سلسلة اللاهزيمة في موسمه الفريد الذي يقدمه خلال الموسم الجارين ويقف فريق حُمر الميرسيسايد في قمة ترتيب البريميرليج بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه “ليستر سيتي” صاحب الوصافة حتى الآن.





ويحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره كريستال بالاس، حين يطير نحو ملعب “سيلهرت بارك” في لندن، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اونلاين اليوم في الدوري الإنجليزي وتقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس غدًا السبت عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة قناة “بي آن سبورت 2” بشكل حصري في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.





ومن جانبه، اعترف المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، بأن موقف محمد صلاح نجم الريدز الإنجليز لم يتحدد بعد، فاللاعب مازال يشعر بالألم في موقع إصابته بالقدم، ومن المتوقع أن يكون خارج كتيبة الفريق المقرر أن تشارك غدًا السبت أمام كريستال بالاس.





مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اونلاين

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اونلاين اليوم في الدوري الإنجليزي ويعاني النجم المصري محمد صلاح من إصابة في الكاحل بداية من شهر أكتوبر الماضي، وخضع اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي لكن تجددت الإصابة مرتين على مدار الشهرين.



