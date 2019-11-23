قمة ساخنة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم في قمة مباريات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، والبداية مع مانشستر سيتي الذي يسعى لتعويض الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام ليفربول 1-3، في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن ليفربول.





ويدرك مانشستر سيتي أن الهزيمة في مباراة اليوم ستقلص من حظوظه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، فيما يسعى لإستغلال عاملي الارض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، وانتزاع أحد المركزين الثاني والثالث بجدول الترتيب.





ويتأخر السيتي الذي يفتقد في مباراة اليوم لجهود رودري، زينشينكو، ساني، لابورت، بسبب الإصابة، وبرناردو سيلفا للإيقاف بفارق نقطة واحدة خلف ناديا ليستر سيتي وتشيلسي.





في المقابل يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز السابع على التوالي أملاً في مواصلة مطاردة ليفربول على الصدارة، ونجح مدرب "البلوز" فرانك لامبارد، في معادلة إنجاز أنطونيو كونتي، بعدما قاد "البلوز" لتحقيق الفوز على كريستال بالاس 2-0 في الجولة الماضية.





ونجح تشيلسي في تحقيق 6 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ مايو 2017، تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي الذي يتولى حالياً تدريب إنتر الإيطالي.





ويأمل لامبارد في ترك بصمة إيجابية في أول مواجهة له مع الإسباني بيب غوارديولا وتحقيق الفوز عليه.





ويفتقد تشيلسي في مباراة اليوم لجهود كريستيان بوليسيتش، روبن تشيك، أنطونيو روديجر، روس باركلي، ماركو فان جينكل، بسبب الإصابة.



