"ولد ملكا" يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان أوروبي

حصد الفيلم العالمي "وُلد ملكًا" "Born A King" جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان "INWARD EYE FILM"، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة "آمبيلسايد" شمال إنجلترا.





وتنافس الفيلم، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، و26 فيلما آخر على الجائزة الأولى في هذا المهرجان الذي أسسه الممثل براين كوكس مع المنتجة السينمائية شارلوت وونتنر.





ويعرض "وُلد ملكًا" "Born A King" للأسبوع الثامن في دور السينما في السعودية والإمارات ودول الخليج، ويعد أحد أفضل 5 أفلام حققت أرباحًا في عام 2019؛ إذ بدأ عرضه في صالات السينما في السعودية والخليج من قبل شركة فوكس سينما منذ 26 سبتمبر الماضي.





ويتناول الفيلم حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز المبكرة، وزيارته لبريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ، الموافق 11 أغسطس 1919، وعمره وقتها 13 عامًا، والاجتماع مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا تلبية لدعوة الملك ممثلا عن والده الملك عبدالعزيز.



