تركي آل الشيخ ردا على انتقاد موسم الرياض: "إسطوانة مشروخة"



وأشار "آل الشيخ"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وصف موسم الرياض أنه فقط للحفلات أصبحت "إسطوانة مشروخة"، مضيفا: "قيسوا الأشياء التي تحدث في المنطقة، وقيسوا الأشياء التي تحدث في المملكة واعرفوا الفرق".



وأضاف أن الأرقام التي حققها موسم الرياض سيتم الإعلن عنها عقب إنتائه، وستؤكد مدى نجاحه، معقبا: "الأرقام هتجاوب"، موضحا أن المزادات التي ستقام على هامش فعاليات موسم الرياض سيوجه إيرادها لعمل الخير، وللفنان.



قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، إن إقامة فعالية معرض السيارات ضمن احتفالية موسم الرياض تأتي في إطار حرص المملكة على تقديم أفضل شيىء في كل المجالات.