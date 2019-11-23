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5 أفلام لـ MAD Solutions في سينما سينسكيب ليلى بالكويت

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:50 ص
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تعرض سينما سينسكيب ليلي بالكويت بالتعاون مع مؤسسة نقاط، خمسة أفلام تتولى شركة MAD Solutions توزيعها خلال أيام 24، 26 و27 نوفمبر، وهم علي معزة وإبراهيم لـ شريف البنداري، الرحلة لـمحمد الدراجي، غزة سِر فكلوب لـفيليب نات وميكي يمين، مسافر: حلب – إسطنبول لـأنداش هازيندار أوغلووNanny Culture لـبولجي مسدري سكول.

 

نقاط مؤسسة غير ربحية تتخذ من دولة الكويت مركزاً رئيسياً لها، حيث تهدف لتطوير عناصر الإبداع لدى أصحاب المواهب العربية من خلال أدوات ووسائل متعددة كبرامج التدريب والمحاضرات وأنشطة الترفيه الثقافي.

 

عن فيلم علي معزة وإبراهيم:

 

يحكي الفيلم قصة حب عجيبة يعيشها الشاب علي في إحدى المناطق الشعبية المهمشة، حيث ينطلق في رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحاني، بصحبة إبراهيم الذي يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقي لكل ما مر بهما من أحداث غريبة.

 

علي معزة وإبراهيم من إخراج شريف البنداري وتأليف أحمد عامر عن قصة سينمائية لـإبراهيم البطوط ، وبطولة علي صبحي وأحمد مجدي، بالاشتراك مع الفنانة سلوى محمد علي والنجمة ناهد السباعي. وإنتاج شركة فيلم كلينك للمنتج محمد حفظيمعترانزيتفيلمزللمنتج حسام علوان وشركة Arizona Productions بفرنسا للمنتج غيوم دي سي، ومنتج مساعد دانيل زيسكيند، وهو توزيع مشترك في أنحاء العالم العربي لشركتي MAD Solutions وفيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID)، فيما يتولى وكيل المبيعات Loco Films الفرنسي توزيع الفيلم عالمياً.

 

مواعيد عرض الفيلم:

 

يوم الأحد 24 نوفمبر، الساعة 4 مساءً ويُعاد الساعة 10:20 مساءً

 

عن فيلم الرحلة:

 

تدور أحداث الفيلم في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانياَ، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري. لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب؟

 

الرحلة من بطولة زهراء غندور وأمير جبارة ومن تأليف إيزابيل ستيد ومحمد الدراجي الذي يتولى إخراجه أيضاً، ومن إنتاج HUMAN FILMوالمركز العراقي للفيلم المستقل (IIFC) بالتعاون مع LIONCEAU FILMS وIRAQ AL-RAFIDAINوشبكة الإعلام العراقي (IRAQI MEDIA NETWORK)، وحصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق  وصندوق دعم السينما العالمية - المركز الوطني للسينما، التابع لـوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية،المعهد الفرنسي وصندوقهولندا للفيلم. ودعم للتطوير من صندوق سند (مهرجان أبوظبي السينمائي) وSCREEN YORKSHIRE، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

 

مواعيد عرض الفيلم:

 

يوم الأربعاء27 نوفمبر، الساعة 10:30 مساءً

 

عن غزة سِرف كلوب:

 

يحكي الفيلم عن جيل جديد يعيشون محاصرين داخل "أكبر سجن في الهواء الطلق بالعالم" وتحكمهم الحرب، ينجذبون للشواطئ، حيث يجدون حريتهم الشخصية في أمواج البحر المتوسط بعدما ملّوا من الاحتلال والجمود السياسي.. إنهم راكبو الأمواج في غزة.

غزة سِرف كلوب فيلم وثائقي طويل من إخراج فيليب نات وميكي يمين، منتج مشارك ستيفاني يمين، ويشارك في بطولته صباحأبوغانم، محمد أبو جياب، إبراهيم عرفات، توزيع في العالم العربي شركة MAD Solutions.

 

مواعيد عرض الفيلم:

 

يوم الثلاثاء26 نوفمبر، الساعة 4 مساءً ويُعاد الساعة 10:20 مساءً

 

عن مسافر: حلب - إسطنبول:

 

من تأليف وإخراج التركية أنداش هازيندار أوغلو، وتقوم ببطولته النجمة صبا مبارك والطفلة روان سكاف، وباستثناء صبا، فكل فريق التمثيل في الفيلم لاجئون سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة الأولى، وهو إنتاج مشترك بين الشركات التركية Andac FilmProductions،Istanbul Digital وIstanbul Film Productions، مع شركة Pan East Media من الأردن، وقد حصل مشروع الفيلم على دعم مادي من وزارة الثقافة والسياحة التركية، وتوزعه شركة MAD Solutions في العالم العربي.

 

ويحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هربهما من الحرب في سوريا. لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة لاجئين آخرين. لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.

 

مواعيد عرض الفيلم:

 

يوم الأربعاء 27 نوفمبر، الساعة 4 مساءً



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