«كورة ستار bein TIME» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط تشيلسي مباشر beIN SPORT

نتابع سوياً مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر وتعتبر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي علي رأس أهم مباريات الجولة الثالثة عشر بالدوري الإنجليزي وذلك بسبب التنافس التاريخي بين الفريقين وحجم الجماهيرية التي يتمتعان بها بالإضافة إلي قوة المنافسة هذا الموسم حيث أن مانشستر سيتي سيخوض مواجهة ويسعي للحفاظ علي الفارق النقطي بينة وبين ليفربول بعدما أن فشل في تقليص هذا الفارق خلال المواجهة التي جمعت مانشستر ستي وليفربول لذلك الحل الأمثل الأن بالنسبة كتيبة بيب جورديولا هو مواصلة الأنتصارات بصورة متسمرة مثلما حدث الموسم الماضي وذلك سيجعل الضغوط تزداد علي ليفربول بالإخص في حالة تعثرة خلال الفترة المقبلة.





مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي لن تقتصر أهميتها في أحلام وطموحات كتيبة بيب جورديولا أيضاً تشيلسي سيخوض مواجهة الليلة ولدية طموحات كبيرة بقيادة مديرة الفني الشاب فرانك لامبارد الذي نجح في قيادة فريقة إلي ست أنتصارات علي التوالي وذلك بالطبع مفأجاة غير متوقعة في ظل قلة خبرات فرانك لامبارد التدريبية بالإضافة إلي إستغناء تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية عن العديد من عناصرة الأساسية حيث تم الأستغناء عن المدافع البرازيلي ديفيد لويز بالإضافة إلي الإستغناء عن جونزالو هيجواين والدولي البلجيكي إيدين هازارد لذلك أعتماد فرانك لامبارد علي مجموعة من الشباب جعلت البعض لا يشعر بالتفاؤل تجة تلك التجربة ولكن إلي الأن فهي تجربة ناجحة ومواجهة الليلة ستكون بمثابة الأختبار الحقيقي لكتيبة فرانك لامبارد.





مواجهة تشيلسي وكريستال بالاس كانت الأخيرة بالنسبة تشيلسي قبل التوقف الدولي الأخيرة وقد شهدت تشكيلة البلوز أهمها خروج القائد سيزار أزبيليكويتا من التشكيلة الأساسية والأعتماد علي اللاعب الصاعد صاحب التاسعة عشر عام ريس جيمس الذي قد شارك كبديل خلال مواجهة تشيلسي وأياكس الهولندي وذلك علي حساب الإسباني ماركوس ألونسو الذي قد أصيب خلال مواجهة أياكس لذلك عاد لامبارد للأعتماد علي إيمرسون أيضاً تركيبة وسط ميدان تشيلسي شهدت تعديلات كبيرة وذلك في ظل غياب جورجينهو بسبب تراكم البطاقات الصفراء بالإضافة إلي عودة الدولي الفرنسي نجولو كانتي.





روي هودسون المدير الفني المخضرم لفريق كريستال بالاس قد أعتمد علي الشكل الخططي 4-5-1 وذلك بعمل كثافة في منطقة وسط الميدان وبالتالي يتم الضغط علي الثلاثي كانتي وميسون ماونت وكوفاسيتش وبالفعل أصبح تشيلسي محاصر في وسط ميدانة غير قادر علي الخروج بالكرة لذلك كان هناك تحرك من جانب الدولي البرازيلي ويليان بالنزول إلي وسط الميدان من الطرف الأيمن من أجل محاولة خروج الكرة من الجانب الأيمن ليس ذلك فقط بل قام كريستيان بوليسيتش بالدخول إلي منطقة وسط الميدان كلاعب غير مراقب في ظل إنشغلال وسط ميدان كريستال بالاس بالضغط علي وسط ميدان تشيلسي وبالتالي هنا يأتي الدور الدفاعي من جانب ظهير أيمن كريستال بالاس والجناح الأيمن الثنائي جويل وارد وأندروس تاونسند.



