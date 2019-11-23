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«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش تشيلسي bein

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
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مشاهدة مباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي ، يسعى فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي مصالحة جماهيره حين يلتقي بنظيره اللندني، فريق تشيلسي، في معركة حامية بين الفريقين والمقرر لها غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

مشاهدة مباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي وتقام مباراة السيتيزينز والبلوز على ملعب “الاتحاد” معقل الفريق السماوي، على أن تقام في تمام السابعة والنصف من مساء غدًا السبت، وتنقل المباراة قناة beIN Sports HD 2 ويعلق عليها المعلق الرياضي المعروف “رؤوف خليف”.

 

وتحتاج كتيبة جوارديولا إلى الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل استعادة المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم بعد الخسارة أمام ليفربول “المتصدر” في الجولة الماضية، وابتعاد الفارق بينهما إلى 9 نقاط دفعة واحدة.

 

فيما يعيش تشيلسي أوقات مبهرة منذ بداية الموسم الجاري مع مديره الفني الجديد وأسطورة البلوز فرانك لامبارد، الذي نجح في حصد 26 نقطة من 12 مباراة ماضية يقف بهم حتى الآن في المركز الثالث ضمن سلم ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة عن السيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

 

مشاهدة مباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي السكاي بلو بقيادة بيب جوارديولا يرغب في إيقاف نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي والتقدم نحو مراكز القمة للحفاظ على لقبه المفضل، بينما يبحث لامبارد عن فوز جديد مع البلوز وتحسين مركزه في البريميرليج، خاصة وأنها المباراة الأولى له في مواجهة جوارديولا.

 

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