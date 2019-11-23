Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء التحضير رسميا للجزء الثاني من فيلم "جوكر"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
كشفت مجلة هوليوود ريبتورت عن بدء التحضير رسميا لجزء جديد من فيلم جوكر بعد النجاح الذي حققه النجم خواكين فينيكس ووصول إيرادات الفيلم لأكثر من مليار.

وعلمت المجلة أن شركة إنتاج الفيلم ورنور بروز، منحت الضوء الاخضر لمخرج الجزء الأول، تود فيليبس، ليبدأ التحضير للجزء الجديد مع النجم خواكين فينيكس.

وتحظى شخصية JOKER الشريرة بمكانة مميزة ضمن شخصيات DC للقصص المصورة، لارتباطها عبر العصور بشخصية الرجل الوطواط الذي يعد من أكثر الشخصيات البطولية المحبوبة في القصص المصورة التابعة للشركة نفسها.

ومنذ عام 1966، ظهرت شخصية "جوكر" في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ما بين مسلسلات وأفلام حية ورسوم متحركة، وذلك عبر 4 مسلسلات حية، ومسلسل رسوم متحركة، و5 أفلام سينمائية.

وعبر هذه الأعمال الفنية، قدم شخصية الجوكر الشرير 8 ممثلا، من ضمنهم النجم خواكين فينيكس الذي حظي بالعديد من الثناء على الطريقة التي قدم بها الجوكر في أحدت أفلامه الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وبخلاف "فينيكس"، كان هناك 7 ممثلين جسدوا شخصية الجوكر على الشاشة الصغيرة، والشاشة الفضية، أولهم النجم "سيزر روميرو" الذي جسد الشخصية في مسلسل Batman الذي بث ما ين عام 1966 و1968.

ثم اختير "سيزر روبيرو" لتجسيد الشخصية نفسها في أول فيلم سينمائي ينتج لقصة باتمان، في عام 1966 وظهرت بالفيلم عدد من الشخصيات الشريرة المعروفة من عالم الرجل الوطواط مثل المرأة القطة، والرجل البطريق.

وفي عام 1989، تألق النجم جاك نيكلسون في تجسيده لشخصية الجوكر، في فيلم Batman بنسخته الجديدة، وصنف خلالها جاك ضمن قائمة مؤسسة الفيلم الأمريكية لأفضل 50 ممثل قاموا بتجسيد شخصيات شريرة في تاريخ السينما.

وبالعودة للمسلسلات، ظهرت شخصية جوكر في مسلسل الرسوم المتحركة الذي طرح لشخصية الرجل الوطواط في عام 1992، وجسدها صوتيا النجم الكبير مارك هامل.

ومن بعدها، ظهرت شخصية الجوكر من جديد على الشاشة الصغيرة عام 2002، عبر مسلسل Birds of Prey، الذي بثت حلقاته حتى عام 2003، وجسد شخصية الجوكر في هذا العمل، "روجر ستونبرنر"، غير أن النجم "مارك هامل" هو أيضا الذي قام بالأداء الصوتي للشخصية.

وفي عام 2008، عادت شخصية جوكر للظهور على الشاشة الفضية من جديد، عبر النجم الراحل هيث ليدجر، الذي قدم الشخصية في أداء لن ينسى، حصد عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد، وذلك بفيلم The Dark Knight، الذي كان من بطولة النجم كريستيان بيل والنجم مورجان فريمان والنجم جاري أولدمان.

وفي عام 2014، عادت الشخصية للشاشة الصغيرة من جديد، في المسلسل الناجح Gotham الذي استمر عرضه حتى عام 2019، وجسد الشخصية النجم الشاب "كاميرون مونهان".

وفي عام 2016، ظهرت شخصية الجوكر على الشاشة الفضية من جديد، عبر النجم جاريد ليتو الذي جسدها ضمن أحداث فيلم "سويسايد إسكواد" الذي شارك في بطولته النجم ويل سميث والنجمة مارجو روبي والنجمة فايولا ديفيس وكارا دالفين.

وذلك حتى ظهور خواكين فينيكس في شخصية جوكر من جديد في فيلمه الجديد الذي يطرح للعرض للجماهير خلال شهر أكتوبر القادم بعام 2019 الجاري.

ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب "فينيكس"، النجم الكبير "روبرت دي نيرو" و"زيزا بيتز"، و"فرانسيس كونوري"، ويعرض بالمهرجان ضمن المسابقة الرسمية.

Advertisements

أخبار تهمك

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 13 ساعة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 13 ساعة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

أحمد بلال
أحمد بلال

النيابة العامة تعاين حريق مول تجاري في الزقازيق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

ads
DMCA.com Protection Status